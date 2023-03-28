СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM

HOSTVM и «Айти бастион» подтверждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, была успешно подтверждена работоспособность продуктов в виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители «Айти бастион».

«Базовая совместимость решений обеспечивает полноценную работу в полностью изолированной среде и возможность запуска системы контроля на платформе виртуализации. Единое решение закрывает все потребности заказчика в части предоставления безопасного удаленного доступа к инфраструктуре компании в среде виртуализации», - сказал Иван Климов, руководитель направления разработки Платформы виртуализации HOSTVM.

«В реалиях импортозамещения необходимо создавать отечественную ИТ-экосистему. Для достижения этой цели наши компании расширяют сеть технологических партнерств. Продукты СКДПУ НТ и HOSTVM отвечают всем запросам современного бизнеса и гарантируют заказчикам внедрение надежной системы контроля на платформе виртуализации», - отметил генеральный директор компании «Айти бастион» Сергей Бочкарев.

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HOSTVM — российский разработчик решений по виртуализации, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.

ООО «Айти бастион» - российский разработчик комплекса СКДПУ НТ. Компания существует с 2014 г. На начало 2023 г. заказчики «Айти бастион» – более 160 российских компаний из разных отраслей, в том числе нефтегазовой, энергетической, банковской, организаций государственного сектора, ритейла и медицины.