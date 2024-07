Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

Российские разработчики программного обеспечения, компания «Индид» и HOSTVM, объявили о технологической совместимости решения для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с платформой виртуализации HOSTVM. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Технологическая интеграция этих продуктов позволяет значительно повысить безопасность инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Это достигается за счет поддержки усиленной аутентификации, которую сотрудники должны проходить при удаленном подключении к рабочему месту.

Система Indeed AM реализует централизованные политики управления аутентификацией и различные технологии многофакторной аутентификации, которые служат для доступа к платформе виртуализации HOSTVM.

Чтобы надежно защитить удаленные подключения, нужно обеспечить безопасность рабочих мест сотрудников, а также корпоративных ресурсов, к которым они могут обращаться. Оптимальный способ решить эти задачи – совместное использование российских систем Indeed AM и HOSTVM. Они реализуют механизм двухфакторной аутентификации при подключении ко всем ресурсам, доступным извне.

Когда пользователь осуществляет удаленное подключение, он может применять следующие способы усиленной аутентификации: ввод одноразовых паролей, получаемых по электронной почте, в сообщениях SMS или через telegram-бота; push-аутентификация; генерация одноразовых паролей с помощью мобильных приложений; генерация одноразовых паролей с помощью аппаратных устройств.

Решение Indeed AM позволяет выбирать различные способы многофакторной аутентификации в зависимости от группы пользователей и уровня критичности целевых данных.

«Интеграция решения для многофакторной аутентификации Indeed AM с платформой виртуализации HOSTVM позволяет нашим заказчикам существенно повысить уровень безопасности. Мы рады предложить продукт, который обеспечивает надежную защиту и упрощает управление доступом к корпоративным ресурсам», – сказал Андрей Лаптев, руководитель продуктового офиса компании «Индид».

Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HOSTVM: «Мы рады объявить о совместимости нашей платформы виртуализации с системой многофакторной аутентификации Indeed AM. Мы уверены, что совместное использование наших продуктов поможет нашим заказчикам защитить свои данные и обеспечить безопасность рабочих мест сотрудников».