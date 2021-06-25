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Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения

Компания Merlion, один из участников российского рынка VAD и широкопрофильный дистрибьютор, и компания HostVM , разработчик одноименной платформы виртуализации, подписали дистрибьюторское соглашение. Заключение дистрибьюторского соглашения между компаниями стало очередным шагом, способствующим переходу бизнеса на российское ПО и популяризации решений отечественных разработчиков.

Платформа виртуализации HostVM предназначена для виртуализации серверов, рабочих мест и приложений. Она позволяет реализовать полнофункциональную виртуальную инфраструктуру корпоративного уровня с использованием импортонезависимого ПО. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 4407.

«Подписанное соглашение с компанией Merlion является важным этапом развития партнерской сети Платформы виртуализации HostVM , поскольку обеспечит доступность решения в канале продаж на наиболее конкурентных условиях и pre-sale поддержку продаж совместными усилиями HostVM и Merlion», - сказал Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HostVM.

«Включение платформы HostVM в наш портфель программных продуктов отечественного происхождения - важный шаг в сторону дальнейшего развития этого направления. Со стороны наших партнеров подобные решения все более востребованы, особенно в рамках их проектной деятельности», - отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion.

Эльяс Касми

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