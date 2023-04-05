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«Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды

Специалисты HostVM и «Киберпротект» провели испытания сценария совместного использования своих продуктов, в котором HostVM VDI, решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов, функционирует в среде серверной виртуализации, развернутой с помощью гиперконвергентной системы «Кибер инфраструктура». В такой архитектуре заказчики получают гибкое, масштабируемое и надежное решение для создания частной или публичной облачной инфраструктуры.

«Взаимодействие платформы виртуализации HostVM с продуктами компании “Киберпротект” позволяет создать работающее решение, которое объединяет сразу несколько отдельных программных решений: серверную виртуализацию, виртуализацию рабочих столов, программно-определяемое хранилище и систему резервного копирования. При этом результативность такой интеграции достигается за счет совместимости всех компонентов, что значительно повышает возможности наших заказчиков. В ходе протестированных сценариев нам удалось добиться качественных результатов, гарантирующих стабильную работу платформы виртуализации HostVM и серверных решений компании “Киберпротект”», – сказал Иван Климов, руководитель направления разработки «Платформы виртуализации» HostVM.

«Наше сотрудничество — пример развития экосистемы российских ИТ-решений, построенной на технологическом партнерстве между разработчиками ПО. Система виртуализации рабочих столов HostVM VDI, гиперконвергентная система «Кибер инфраструктура» и система резервного копирования «Кибер бэкап» — исчерпывающий набор инструментов для любого сценария использования и полноценной замены недоступных на рынке зарубежных продуктов», — сказал Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств компании «Киберпротект».

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HostVM и «Киберпротект» также успешно провели испытания совместимости своих продуктов: платформы виртуализации и системы резервного копирования «Кибер бэкап 15» в режиме без использования агентов для гостевых ОС.

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