HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость

Российский производитель ИТ-оборудования компания Fplus и HOSTVM объявляют о совместимости программного обеспечения платформы виртуализации HOSTVM на серверном оборудовании Fplus. Испытания проводились на серверах линейки FPD-R-13-SP, внесенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, а также на серверах серии FPD-15-SP. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Инженеры HOSTVM и Fplus провели тестирование, результаты которого позволяют клиентам компаний получить надежное и корректное решение, основанное на высокопроизводительных серверах и инструменте управления виртуальной средой. На основании совместных испытаний был выпущен соответствующий сертификат, подтверждающий совместимость продуктов компаний.

«Виртуальные машины могут быть быстро перемещены и масштабированы в зависимости от потребностей бизнеса, что позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям. Наше плодотворное сотрудничество с Fplus позволит эффективнее использовать серверное оборудование и информационные системы предприятия», — сказал Иван Климов, руководитель направления разработки Платформы виртуализации HOSTVM.

«Мы продолжаем расширять технологическую совместимость с разработками ведущих российских вендоров. Платформа виртуализации HOSTVM органично дополняет серверное оборудование Fplus, а наличие подтверждающего сертификата гарантирует заказчикам, что их комплексные проекты будут реализованы на полностью совместимых отечественных продуктах», — отметил Михаил Волков, главный исполнительный директор Fplus.

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Fplus — российский производитель инфраструктурного оборудования. Входит в ИТ-холдинг Fplus. Компания выпускает продукцию по нескольким направлениям: серверное и сетевое оборудование, СХД, программно-аппаратные комплексы, мобильные устройства, ПК, печатное оборудование. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России.

HOSTVM – российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 4407), а также поддерживает российские операционные системы и оборудование.