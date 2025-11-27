МГК «Информпроект» выбрала для своей ИТ-инфраструктуры сервер вендора «Инферит»

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) поставил ООО МГК «Информпроект» аппаратное решение, сервер Inferit RS212. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ООО МГК «Информпроект» — ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией процессов управления нормативной документацией. Перед ней стояла задача сформировать собственную сервисную инфраструктуру. Для этого требовалось решение, которое обеспечит работу внутренних сервисов, хранение данных и тестовой среды. Особое внимание при выборе поставщика компания уделяла сервисной поддержке: важными критериями были сильная команда технических специалистов, сервис на территории России и быстрая обработка запросов.

В итоге «Информпроект» остановился на сервере российского производителя компьютерного оборудования «Инферит Техника», подразделение вендора «Инферит».

Сервер Inferit RS212 собран в корпусе форм-фактора 2U, использует платформу с чипсетами Intel C622 и сокетами LGA3647. Поддерживает память стандарта DDR4 с частотами до 2933 МГц в шестиканальном режиме и процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения с архитектурами Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh. На борту — 24 слота для ОЗУ и развитая дисковая подсистема: до 12 x SAS/SATA и до 4 x NVMe. Поддерживаются как 3,5″, так и 3,5″- форматы и горячая замена для каждого установленного диска.

Такая конфигурация — сбалансированная основа для современной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Подходит для хранения больших массивов данных, развертывания виртуальных машин, клиентских сервисов и тестовых сред. К тому же благодаря большому количеству слотов DIMM и широким возможностям установки дополнительных PCI-устройств машина легко масштабируется с ростом бизнеса и усложнением задач.

За бесперебойную работу в режиме 24/7 отвечают два резервируемых быстросъемных блока питания мощностью 1200 Вт каждый. Оба имеют платиновую сертификацию 80 Plus.

«Сервер уже обслуживает несколько наших представительств и решает задачи сразу нескольких направлений — фактически им пользуются большинство сотрудников компании. Мы довольны результатом: оборудование стабильно, производительно и полностью соответствует заявленным требованиям. Отдельно хочется отметить работу команды “Инферит” — быструю настройку, оперативную техническую поддержку и готовность помочь с интеграцией. Видно, как вендор ориентирован на клиента», — отметил Иван Климов, руководитель отдела технической поддержки ООО МГК «Информпроект».

«Для нас каждый проект — это не просто поставка оборудования, а решение конкретной бизнес-задачи заказчика. В случае с МГК “Информпроект” мы подобрали оптимальную конфигурацию сервера, которая обеспечила устойчивую работу сервисов сегодня и заложила основу для масштабирования завтра. Мы особенно ценим, что все больше российских компаний делают выбор в пользу отечественных решений и отмечают качество нашей технической поддержки — это главный ориентир в нашей работе», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).