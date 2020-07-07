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«Ред софт» и «HOSTVM» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «HOSTVM» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы платформы виртуализации «HOSTVM» с операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751)

Платформа виртуализации «HOSTVM» предназначена для виртуализации серверов, рабочих мест, приложений и позволяет реализовать полнофункциональную инфраструктуру виртуализации корпоративного уровня с использованием российского ПО. «HOSTVM» включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4407).

«Совместимости РЕД ОС с другими отечественными продуктами играет важнейшую роль в успешном построении комплексных решений. Результаты работы с коллегами из «HOSTVM» позволяют предложить заказчикам больше вариантов, опираясь как на их потребности, так и на законодательстве в сфере информационных технологий», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Полноценная работа отечественных операционных систем в среде виртуализации HOSTVM является ключевым фактором успешного построения полноценной корпоративной инфраструктуры виртуализации. Проведенное тестирование позволяет гарантировать стабильную работу ключевых бизнес-сервисов с использованием РЕД ОС на платформе виртуализации HOSTVM как для серверных операционных систем, так и для среды виртуализованных рабочих мест и приложений», - отметил Иван Климов, руководитель направления разработки.

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