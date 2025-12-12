Разделы

«Микроинформ» начинает обучение работе с HOSTVM VDI

«Микроинформ» стал авторизованным партнером компании HOSTVM, разработчика программного комплекса виртуализации серверов, рабочих столов и приложений «ХОСТ». В рамках сотрудничества учебный центр открывает доступ к курсу повышения квалификации «Установка и администрирование HOSTVM VDI». Первое занятие стартует в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Однодневная программа сформирована для быстрого получения прикладных навыков: проектирования и развертывания VDI (Virtual Desktop Infrastructure), оптимизации производительности, обеспечения безопасности и восстановления после сбоев – все на реальных лабораторных заданиях. Материалы разработаны по международным стандартам авторизованного обучения с практической частью в виде лабораторных работ, которые разворачиваются на собственном тренировочном стенде центра «Микроинформ».

Подготовка проводится как очно в аудитории, так и онлайн через виртуальную комнату «Мираполис». По результатам будет выдан сертификат вендора и свидетельство учебного центра. Новый однодневный курс рассчитан на системных администраторов и инженеров, технический персонал ИТ-подразделений и сотрудников, ответственных за развертывание служб для удаленных или виртуальных рабочих столов. Также он позволяет партнерам разработчика платформы получить базовые знания и навыки для более качественного взаимодействия с заказчиками.

HOSTVM VDI представляет собой программный комплекс для виртуализации рабочих столов и приложений, который позволяет более эффективно использовать вычислительные ресурсы, упрощает централизованное управление и обеспечивает гибкость при эксплуатации пользовательских станций. Это специализированное программное обеспечение, предназначенное для построения инфраструктуры виртуальной пользовательской среды и предоставления доступа к персонализированному окружению с любых устройств, в том числе в формате терминальных сессий и публикуемых приложений. Технология поддерживает расширенную доставку ресурсов, размещенных на серверах под управлением Linux‑подобных операционных систем, включая отечественные программные продукты.

Иван Климов, генеральный директор компании HOSTVM: «Запуск курса HOSTVM VDI открывает новые возможности для профессионального роста ИТ-специалистов наших партнеров и заказчиков. Уверен, что обучение поможет ИТ‑командам ускорить внедрение виртуальных рабочих столов и повысить надежность и эффективность инфраструктуры наших заказчиков».

Георгий Осипов, заместитель директора «Микроинформ»: «Мы рады продолжить традицию партнерства с высокотехнологичными вендорами в направлении виртуализации рабочих столов. HOSTVM VDI уже занимает высокое место на рынке. Центр «Микроинформ», в свою очередь, обладает значительным опытом в организации обучения работе с VDI-системами, например, с VMware Horizon. Поэтому мы уверены, что студенты получат качественные знания о решении, востребованном отечественными специалистами».

