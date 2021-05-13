«Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО

«Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО. Выручка по сравнению с I кварталом 2020 г. выросла на 9% до 132,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 18% до 55,4 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 3,3 п. п. до 42,0%. Чистая прибыль выросла на 58% до 11,8 млрд руб.

Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 24% до 27,2 млрд руб. (20,6% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. FCF улучшился на 8,4 млрд руб. и составил 2,1 млрд руб. Чистый долг (с учетом ОА) увеличился на 1% с начала года и составил 470,7 млрд руб. или 2,3х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский сказал: «Первый квартал 2021 года компания прошла успешно: выручка выросла на 9%, OIBDA — на 18%, чистая прибыль — на 58%. Мы также смогли заметно улучшить показатель свободного денежного потока, который за отчетный период вырос на 8,4 млрд рублей. Мы приложим все усилия, чтобы тренд устойчивого развития и улучшения финансовых показателей сохранился при реализации принятой советом директоров обновленной стратегии развития “Ростелекома” до 2025 года. Она закрепляет выбранный ранее фокус на цифровую трансформацию и дальнейшее развитие компании по модели интегрированного провайдера цифровых услуг и решений. В рамках нового стратегического цикла мы планируем придерживаться умного роста в традиционном бизнесе, максимизируя возврат на инвестиции и денежный поток. Мы также намерены закрепить свое лидерство в таких цифровых кластерах, как дата-центры и облачные сервисы, кибербезопасность, онлайн-медицина, цифровые регионы, государственные цифровые сервисы. В стратегические задачи “Ростелекома” также входит радикальное сокращение затрат в традиционном бизнесе, что, согласно нашим планам, существенно повысит производительность труда и заметно увеличит маржу по OIBDA в целом по компании. Наша приоритетная цель — в период реализации новой стратегии увеличить OIBDA в полтора раза. Мы будем стремиться к тому, чтобы значительная часть этого показателя была сформирована за счет быстрорастущих бизнесов, к которым применим на порядок более высокий мультипликатор, чем тот, по которому торгуются традиционные телеком-операторы.

В рамках новой дивидендной политики мы также предлагаем нашим акционерам ежегодное увеличение дивидендных выплат, что в сочетании с ростом бизнеса может служить основой для повышения инвестиционной привлекательности компании».

Первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко отметил: «Мы довольны результатами, которые продемонстрировали наши основные направления бизнеса в первые три месяца текущего года. Компания фиксирует опережающий рост цифровых сервисов при стабильном росте основных услуг. Мы хотели бы отдельно отметить высокие темпы роста, которые мы смогли продемонстрировать в этом квартале в насыщенном розничном сегменте, где уже традиционно значительный вклад вносит мобильный бизнес, а также цифровые продукты. В три раза увеличилась сервисная выручка от облачного видеонаблюдения, стремительно растет популярность видеосервиса Wink. Наш флагманский продукт “Ростелеком. Ключ” перешел важный рубеж в 100 тыс. домохозяйств, активно продолжает расти число подписчиков тарифного плана “Игровой” в том числе за счет его продвижения в клиентскую базу Tele2 Россия. Мы развиваем партнерские отношения с крупными корпорациями, малым и средним бизнесом, государственными органами, предлагая им не только традиционные сервисы услуг коннективити, но и широкую линейку уникальных цифровых сервисов и услуг. В частности, специалисты компании усовершенствовали решение для мониторинга твердых бытовых отходов на базе платформы “Видеонаблюдения и видеоаналитики”, разработали геоинформационную систему для агропромышленного комплекса Удмуртии, внедрили продукт для контроля защищенности приложений Solar appScreener у двух зарубежных клиентов в Сингапуре. Совместно с Mail.ru Group запустили цифровую образовательную платформу “Сферум”, которая всего за несколько недель охватила более 100 тысяч школьников по всей стране. Мы делаем ставку на бизнесы, которые становятся более весомыми в нашем портфеле, в том числе благодаря активному участию компании в реализации национальной программы “Цифровая экономика РФ”, цель которой сократить цифровой разрыв и обеспечить равный доступ к инфраструктуре и удобную цифровую среду на территории всей страны как бизнесу, так и домохозяйствам. Сильные результаты продолжает показывать Tele2 Россия, прочно закрепив за собой лидерство в мобильном сегменте по показателю NPS и темпам роста выручки. Успешная трансформация “Ростелекома” в цифрового гиганта позволяет нам формировать амбициозные стратегические планы на следующие годы, включая дальнейший рост выше рынка инновационных кластеров».

Старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин сказал: «Компания продолжила демонстрировать стабильно сильную динамику основных финансовых показателей и в 2021 году, которая является результатом проводимой работы по повышению эффективности деятельности и затрат. Свободный денежный поток, являющийся одним из ключевых целевых индикаторов, показал уверенную динамику, оставшись в положительной зоне по итогам 1 квартала 2021 года впервые за последние несколько лет. Необходимо отметить, что, начиная с 2021 года, компания в целях повышения прозрачности информации уточнила методику формирования и раскрытия показателя чистого долга, включив в него обязательства по аренде, значительную часть которых формируют начисления в соответствии с МСФО 16. В связи с этим изменился фактический и исторический уровни соотношения «Чистый долг/OIBDA», что носит исключительно методологический характер и не подразумевает реального наращивания долговой нагрузки. Соответствующие уточнения внесены в утвержденную дивидендную политику в виде корректировки принципов, которые учитываются при формировании рекомендаций по установлению размера дивидендов и осуществлении дивидендных выплат, а именно: обеспечение финансовой устойчивости компании, максимизация кредитных рейтингов рейтинговых агентств S&P, Moody`s, Fitch, АКРА, РА Эксперт, а также поддержание долговой нагрузки, соответствующей показателю Чистый долг/OIBDA в годовом исчислении не более 3,0. Несмотря на перевыполнение намеченных планов по итогам 1 квартала 2021 года, мы наблюдаем наличие факторов риска макроэкономического характера, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов, и предпочитаем придерживаться сдержанного подхода при формировании нашего годового прогноза. Мы сохраняем опубликованный ранее прогноз на 2021 год, предполагающий увеличение консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%; и СAPEX - в пределах 110–115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм), допуская уточнение прогноза по итогам последующих периодов».