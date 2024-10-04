В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС

«Система безопасных коммуникаций» (СБК) сообщила об интеграции в состав инструментов платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сервиса аудио- и видеоконференцсвязи BigBlueButton.

BigBlueButton – свободно распространяемое ПО. У сервиса нет ограничений по количеству участников и одновременно проводимых конференций. К ВКС можно подключаться без регистрации, демонстрировать презентации и рабочий стол, вести запись экрана и использовать интерактивную доску.

Пользователям CommuniGate Pro, которые хотят использовать сервис видеоконференцсвязи BigBlueButton, СБК предоставляет плагин для встраивания. Запросить плагин можно у службы технической поддержки CommuniGate Pro.

Интеграция BigBlueButton не увеличивает стоимость приобретения лицензий на CommuniGate Pro.

CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее размера, сферы деятельности, используемого общесистемного ПО, наличия или отсутствия собственных вычислительных мощностей.

Разработчик CommuniGate Pro – СБК («Система безопасных коммуникаций»). Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.