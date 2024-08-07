Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf

Вслед за авиапроизводителем Hindustan Aeronautics, армией и рядом полицейских департаментов Индии, цифровизацию бизнес-процессов с помощью независимого российского ПО проводит и финансовый сектор. Karnataka Bank Limited развернул защищенную российскую платформу видеосвязи TrueConf Server, которая позволила объединить более 900 филиалов и 15 тыс. специалистов в единую корпоративную сеть для цифровых коммуникаций и онлайн-встреч.

В Азии растёт спрос на защищенные от санкций ИТ-решения, которые позволяют компаниям вкладывать средства в развитие ИТ-инфраструктуры без угроз потери доступа к используемым сервисам. Облачные сервисы видеосвязи технически не могут соответствовать высоким требованиям к безопасности и независимости ИТ-инфраструктуры, в результате чего с 2022 г. спрос на автономные ВКС-системы вырос в среднем на 30%.

Банки внедряют цифровые разработки для улучшения качества обслуживания, повышения уровня безопасности и расширения доступности услуг для клиентов, опираясь на новые технологические тенденции и изменения потребительских предпочтений. Согласно исследованиям аналитиков Gartner, 72% финансовых организаций планируют увеличить бюджет на внедрение программного обеспечения в 2024 г. по сравнению с 2023 — в первую очередь на решения, связанные с повышением уровня информационной безопасности.

Karnataka Bank Limited — индийский коммерческий банк класса «А», включающий 915 отделений, более 15 тыс. сотрудников и 11 млн клиентов по всей стране. Для цифровизации филиалов Karnataka Bank Limited требовалось серверное решение для работы в закрытой сети, соответствующее строгим критериям безопасности и контроля над ИТ-инфраструктурой.

Система TrueConf Server позволила организовать цифровое взаимодействие сотрудников Karnataka Bank Limited внутри корпоративных сетей банка без подключения к интернету. Все медиаданные обрабатываются на собственном оборудовании организации, что исключает несанкционированный доступ со стороны третьих лиц и сторонних провайдеров.

На корпоративные ПК, а также личные ноутбуки и смартфоны сотрудников банка установили приложения TrueConf, которые обеспечивают планирование онлайн-встреч или запуск моментальных видеоконференций, общение в личных и групповых чатах, обмен файлами, рабочими столами, презентациями и другими документами. Сотрудники находятся в едином адресном пространстве и видят доступность друг друга для общения.

Встроенные в TrueConf технологии на базе ИИ позволяют решать типовые проблемы сотрудников, тем самым снижая нагрузку на ИТ-отдел. Например, для устранения посторонних звуков во время конференций сотрудники используют «‎умное» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона.

Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руководством и коллегами из других филиалов, партнерами и представителями государственного сектора. Дистанционные коммуникации помогли упростить рабочие процессы и ускорить принятие решений, в том числе в случае возникновения внештатных ситуаций, а также позволили сократить расходы на организацию командировок.