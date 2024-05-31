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«Тинькофф» разработал собственное программное обеспечение для банкоматов на Linux

«Тинькофф» приступил к импортозамещению софта для собственной сети банкоматов. Первые устройства c новым программным обеспечением на операционной системе Linux уже введены в эксплуатацию и установлены в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

На текущий момент почти все банкоматы в России и в мире работают на операционной системе Windows, которая принадлежит корпорации Microsoft. «Тинькофф» в рамках своей стратегии по импортозамещению разработал собственное программное обеспечение на операционной системе с открытым исходным кодом Linux.

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Цифровизация

Все программное обеспечение устройств, включая логику работы банкомата (бэкенд) и пользовательские интерфейсы, разработано внутри «Тинькофф».

Павел Власов, заместитель директора департамента платежных систем «Тинькофф»: «Ранее мы уже запустили производство собственных банкоматов, спроектированных и собранных в России. Теперь мы решили шагнуть дальше — импортозаместить и ПО. Причем не просто заказать софт российским поставщикам, а создать нашу собственную локальную разработку. Linux — это open-source-система, и разработка программного обеспечения, совместимого с ней, делает нас независимыми от любых вендоров, в том числе зарубежных. Теперь мы будем самостоятельно управлять созданием продуктов и реализовывать любые необходимые прикладные функции в банкомате. При этом сохраним стабильность и высокий уровень сервиса, к которому привыкли наши клиенты».

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