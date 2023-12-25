Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В селах на северо-западе Прикамья увеличена территория 4G-покрытия

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения в населенных пунктах на северо-западе Пермского края. Устойчивый сигнал мобильного интернета стал доступен жителям в Гайнском, Косинском, и Кудымкарском районах.

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселке Верх-Буждом. Рядом с населенным пунктом находится памятник природы Буждомский ельник, который привлекает местных жителей и любителей экотуризма. На территории растет более 20 видов ели: сибирская, финская, корейская, голубая, восточная, европейская и др.

Инженеры оператора провели работы в селе Пуксиб Косинского района. Именно здесь проводится фестиваль «Антуражи вокруг пряжи», где встречаются любители вязания со всех уголков Пермского края. На мероприятии можно погрузиться в атмосферу самобытных народных традиций, узнать об особенностях обработки шерсти, использования пряжи и купить изделия местных мастеров.

В Гайнском районе улучшение покрытия сети четвертого поколения будут заметны жителям поселка Оныл.

Для сельчан и путешественников в этих локациях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»
поддержка ит-отрасли

«Качественная связь – необходимое условие для комфортной жизни людей, особенно в отдаленных районах. Сельчане с каждым годом все более активно используют возможности мобильного интернета для общения, обмена фото и видео, получения новостей и в развлекательных целях. Видя эту тенденцию, мы модернизируем оборудование, чтобы увеличить радиус уверенного покрытия сети четвертого поколения и дать жителям северных территорий края высокую скорость мобильного интернета», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Павел Фомин.

Ранее оператор подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Пермского края. Сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Работы были проведены в рамках проекта по устранению цифрового неравенства при участии министерства информационного развития и связи региона.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

МТС начинает производство базовых станций для 5G

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще