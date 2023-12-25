В селах на северо-западе Прикамья увеличена территория 4G-покрытия

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения в населенных пунктах на северо-западе Пермского края. Устойчивый сигнал мобильного интернета стал доступен жителям в Гайнском, Косинском, и Кудымкарском районах.

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально на сельских территориях. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Кудымкарском районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселке Верх-Буждом. Рядом с населенным пунктом находится памятник природы Буждомский ельник, который привлекает местных жителей и любителей экотуризма. На территории растет более 20 видов ели: сибирская, финская, корейская, голубая, восточная, европейская и др.

Инженеры оператора провели работы в селе Пуксиб Косинского района. Именно здесь проводится фестиваль «Антуражи вокруг пряжи», где встречаются любители вязания со всех уголков Пермского края. На мероприятии можно погрузиться в атмосферу самобытных народных традиций, узнать об особенностях обработки шерсти, использования пряжи и купить изделия местных мастеров.

В Гайнском районе улучшение покрытия сети четвертого поколения будут заметны жителям поселка Оныл.

Для сельчан и путешественников в этих локациях общение в соцсетях и мессенджерах станет комфортнее. Ученики и родители школьников смогут использовать интернет для обучения с помощью образовательных онлайн-платформ, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов.

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«Качественная связь – необходимое условие для комфортной жизни людей, особенно в отдаленных районах. Сельчане с каждым годом все более активно используют возможности мобильного интернета для общения, обмена фото и видео, получения новостей и в развлекательных целях. Видя эту тенденцию, мы модернизируем оборудование, чтобы увеличить радиус уверенного покрытия сети четвертого поколения и дать жителям северных территорий края высокую скорость мобильного интернета», – отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Павел Фомин.

Ранее оператор подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Пермского края. Сельчане получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков через интернет VoLTE. Работы были проведены в рамках проекта по устранению цифрового неравенства при участии министерства информационного развития и связи региона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.