Татарстанцы продолжают хранить верность винтажным телефонам

Жители республики не спешат прощаться с культовыми телефонами нулевых годов, продолжая использовать их в качестве основного средства связи. Татарстанцы заняли четвертое место среди регионов Приволжья по числу ценителей мобильной классики. Выше в рейтинге расположились только Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Республика Башкортостан, отметили в исследовании на основе обезличенных данных абонентов аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди пользователей ретротелефонов в Татарстане лидирует аудитория 36–45 лет (28% от общего числа владельцев), чья юность пришлась на нулевые. За ними следуют абоненты 46–55 лет (21%), а замыкают тройку 56–65-летние пользователи (19%). Примечательно, что среди любителей классических телефонов мужчин на 85% больше, чем женщин.

В топ-5 самых популярных раритетных устройств в республике вошли: Nokia 6300 — элегантный кнопочный телефон 2007 г. выпуска с камерой и цветным дисплеем; Nokia 1100 — легендарный аппарат 2003 г. выпуска, установивший рекорд по продажам; BlackBerry 8320 — модель 2007 г., канадский смартфон с уникальной клавиатурой; Nokia 3310 — культовый телефон 2000 года, известный своей непревзойденной надежностью; Samsung Galaxy S2 — преемник культового устройства, открывшего знаменитую линейку, дебютировал уже в 2011 г. с улучшенными характеристиками.

Несмотря на возраст, эти гаджеты по-прежнему находят своих преданных пользователей в Татарстане.

«Приятно осознавать, что культовые телефоны продолжают радовать владельцев, сохраняя актуальность даже в эпоху передовых технологий. Тем не менее, для работы проверенных временем устройств требуется современная инфраструктура связи. Чтобы обеспечить стабильную работу как новым смартфонам, так и любимым ретрогаджетам, в этом году мы построили и модернизировали порядка 500 объектов связи не только в Казани и других городах, но и в селах, деревнях 29 районов республики», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Новые базовые станции оператора появились в более чем 35 небольших населенных пунктах, среди них: деревни Иксуар, Калмурзино, Качкиново, Куперле, Малая Шильна, Старые Ерыклы, Чирши, Аю; сёла Бакрчи, Бикчураево, Большая Шильна, Большое Шемякино, Бурды, Верхний Байлар, Верхний Такермен, Зюри, Ильбухтино, Кильдебяк, Кильдюшево, Мелекес, Нижняя Сунь и другие.