В России начались продажи кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и 8000 4G. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявила о начале продаж в России двух кнопочных телефонов — Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G.

Nokia 6300 4G — современная версия популярной классической модели и самый доступный телефон с предустановленным приложением WhatsApp для общения. На Nokia 6300 4G предусмотрена точка доступа WiFi.

Процессор Qualcomm Snapdragon 210 и операционная система KaiOS оптимизированы для решения повседневных задач. Google Ассистент поможет найти ответы на любые вопросы, связаться с друзьями и запланировать дела. Прочный корпус из поликарбоната готов к повседневным испытаниям. Nokia 6300 4G — надежный телефон на каждый день.

Nokia 8000 4G — кнопочный телефон в необычном корпусе из стеклообразного поликомпозита в цветах драгоценных камней в стильном хромированном обрамлении. Увеличенный экран диагональю 2,8” и удобная 3D-клавиатура созданы для комфортного общения в WhatsApp и Facebook, просмотра видео на YouTube и построения маршрутов в Google Картах. В магазине KaiStore предусмотрено множество самых разных приложений, которыми можно пользоваться в любое время и в любом месте благодаря подключению к сети 4G.

Одного заряда батареи Nokia 8000 4G хватит до двух дней использования.

Новинки доступны для покупки в фирменном магазине Mobileshop.nokia.ru а также в розничных сетях партнеров по цене 4 990 рублей за Nokia 6300 4G в сером, белом и зеленом цветах и 7 990 рублей за Nokia 8000 4G в черном, белом и синем цветах.