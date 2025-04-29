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Еременко Александр
Еременко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|X Corp - Twitter 2877 1
|Ростелеком 9878 1
|Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
|Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
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