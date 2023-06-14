Ученые ДВФУ создали систему автоматического мониторинга тайфунов на базе нейросети

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подошли к финальной стадии разработки системы мониторинга тропических циклонов. Об этом рассказали эксперты дальневосточного центра искусственного интеллекта ДВФУ.

Система мониторинга тропических циклонов — проект, с которого начал свою работу дальневосточный центр искусственного интеллекта ДВФУ. В университете создана система автоматического обнаружения циклонов по данным геостационарных спутников «Химавари» (Япония) и «Электро-Л» № 2 (Россия). Год назад специалисты университета совместно с дата-аналитиками «Сбера» занялись повышением точности распознавания тропических циклонов и строительством модели прогноза траектории его движения на основе методов искусственного интеллекта.

«За полгода работы мы опробовали несколько нейронных сетей, собрали множество верифицированных размеченных датасетов, натренировали сеть, апробировали ее и продвинулись в обработке других данных. На данный момент система может диагностировать мощность будущего циклона и его опасность в целом: его категорию, давление в центре, максимальную скорость ветра . Если раньше для этого разрабатывались сложные математические и физические модели, то сейчас основу работы составляет искусственный интеллект, молниеносно улавливающий специфику конкретных задач», — сказал директор Академии цифровой трансформации ДВФУ Александр Еременко.

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По словам разработчиков, система будет полезна не только Дальневосточному региону, но и стране в целом. Вскоре каждый пользователь сможет заранее спланировать отпуск, отследив траекторию движения циклона, посмотрев уровень облачности и др. Окончательный вариант проекта будет представлен на Восточном экономическом форуме, который состоится 10–13 сентября 2023 г. в ДВФУ.