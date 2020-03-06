Huawei планирует построить в России единое цифровое пространство

Huawei представила стратегию, которая поможет построить в России единое цифровое сообщество и пространство. Корпорация готова предложить российскому рынку технологический опыт, разработку совместных с российскими поставщиками аппаратных и программных решений, а также организацию совместного производства.

Huawei будет продолжать инвестировать в локальные исследования и разработки, развивать партнерскую экосистему и образовательные программы, таким образом делая свой вклад в развитие отечественной ИКТ-индустрии. Стратегию и план ее реализации представил генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь в рамках Партнерской конференции Huawei 2020, в которой приняли участие более 1000 представителей российских партнеров компании.

В 2019 году компания увеличила выручку на 12%, доведя ее до $124 млрд. К настоящему моменту решения Huawei Enterprise используют 228 компаний, входящих в список FortuneGlobal 500 и 58 из списка Fortune Global 100. Huawei входит в первую десятку рейтинга самых ценных мировых брендов, составляемого компанией Brand Finance. Для Huawei российский рынок является приоритетным. За прошедший год количество корпоративных заказчиков Huawei в России увеличилось на 16%, и теперь составляет более 1100 компаний. Подобные показатели позволили российскому подразделению Huawei Enterprise занять первое место по объемам продаж в компании.

Добиться положительной динамики роста даже в не самых благоприятных условиях Huawei позволяет последовательное и стабильное технологическое развитие. Так, только в 2019 году компания вложила в исследования и разработки более $18 млрд, а суммарные расходы на R&D за последние 10 лет превысили $90 млрд. В результате компания не только разработала собственные микропроцессоры Kunpeng и Ascend для различных сценариев использования, а также комплексы Atlas, одни из самых эффективных и универсальных в индустрии, но представила рынку решения, построенные полностью на компонентах Huawei: высокопроизводительную систему хранения данных на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Huawei OceanStor Dorado V6, линейку высокопроизводительных серверов нового поколения TaiShan, а также решение AirEngine Wi-Fi 6 на базе технологий 5G. Все эти решения уже доступны на российском рынке, представляя собой достойную альтернативу западным технологиям.

«Несмотря на серьезные испытания в 2019 году, компания Huawei продемонстрировала стабильный и поступательный рост бизнеса. Внешнее давление делает нас только сильнее. Представленные рынку независимые решения – лишнее тому подтверждение, – сказал Сяо Хайцзюнь. – На данный момент ИКТ-отрасль России на 95% зависит от единственного канала поставок технических решений. Huawei имеет более чем 30-летний опыт работы в ИКТ-отрасли. Придерживаясь идеи «В России, для России», мы готовы работать с российскими партнерами, чтобы создать единое цифровое сообщество, диверсифицировать рынок продуктов и услуг в области ИКТ, и сделать свой вклад в построение надежной, стабильной и независимой цифровой экономики России».

План реализации новой стратегии Huawei называется TIGER (Technology, Industry, Growth,Ecosystem, Reliability). Он подразумевает совместное с российскими компаниями развитие и использование технологий, создание индустриальных решений, программы стимулирования для партнеров и создание экосистемы, что в конечном счете будет способствовать ускоренному развитию в России собственной ИКТ-отрасли: стабильной, надежной и независимой.

За последние три года компания Huawei произвела в России закупок на $392 млн. В этом году компания продолжит сотрудничество в области разработки продуктов и технологий, что обеспечит комплексное развитие локальных возможностей по производству и реализации продукции.

В 2020 Huawei намерена сконцентрироваться на укреплении достигнутых результатов и дальнейшем росте. Чтобы еще более эффективно помогать своим клиентам решать задачи, связанные с цифровой трансформацией, компания планирует активно инвестировать в создание глобальной открытой экосистемы.

О партнерской политике Huawei в России рассказал директор по работе с партнерами Huawei Enterprise в регионе Евразия Лай Лишунь: «Huawei традиционно уделят работе с партнерами огромное внимание. Именно партнеры являются нашими проводниками на локальном рынке, позволяют максимально эффективно реализовать весь технологический потенциал, заложенный в наши решения. На сегодняшний день Huawei имеет в России более 1000 партнёров по продажам, свыше 20 партнеров по разработке совместных решений, более 70 сервисных партнеров, а количество сертифицированных специалистов превышает 5600 человек. Мы последовательно работаем над развитием партнерского канала: инвестируем в обучение партнеров, предлагаем выгодные программы и условия, повышаем гибкость и прозрачность партнерских программ. В 2020 году суммарный объем инвестиций составит $5 млн. По нашим оценкам, эти меры должны помочь партнерам Huawei увеличить свою выручку более чем на 50%».

На сегодняшний день Huawei предлагает чипы, терминальные устройства, облачные решения, технологии связи и вычислительную архитектуру собственного производства, и готова не только строить ни их основе решения для заказчиков, но и создавать совместные с российскими партнерами аппаратные и программные решения, организовать стратегические альянсы, инвестировать в НИОКР и образовательные инициативы, способствуя развитию российской ИКТ-индустрии и цифровой трансформации различных отраслей.

Стратегию развития продуктов и решений Huawei Enterprise представил Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия: «Весь процесс цифровизации сегодня строится вокруг данных. Это основная ценность цифровой экономики, и компании стремятся максимизировать их ценность, минимизируя при этом стоимость их получения, хранения и аналитической обработки. Видя этот тренд, Huawei подстраивает свою IT-архитектуру под решение этой задачи. Технологические лидерство компании базируется на стратегии огромных инвестиций в чипсеты по всем областям, где компания работает. Это чипы в системах передачи данных, процессоры самого разного назначения, радио-модули собственной разработки, своя оптика и, что тоже очень важно, свое системно ПО. Все это позволяет компании оставаться одним из лидеров рынка даже в таких непростых внешних условиях. IT-архитектура Huawei базируется на 6 основных технологичских блоках, каждый их которых реализован в соответствии со следующими технологическими принципами: открытость, безопасность, высокая доступность, искусственный интеллект во всех областях, интегрируемость со всеми основными решениями и продуктами, законченная Е2Е архитектура».

Участники Huawei Moscow Partner Conference 2020 также смогли посетить выставочную зону, где были представлены ключевые решения для цифровой трансформации бизнеса: линейку продуктов интеллектуальной вычислительной платформы Huawei Atlas, серверы Taishan, базирующиеся на процессоре собственного производства Kunpeng 920, all-flash систему хранения данных OceanStor Dorado V6 с производительностью до 20 млн IOPS.

В число разработок, вызвавших наибольший интерес посетителей, вошло оборудование Huawei для построения беспроводных сетей Wi-Fi шестого поколения. Решения, выпускающиеся на рынок под брендом AirEngine Wi-Fi 6, опираются на технические преимущества, которые обеспечивает технология «умных антенн 5G», а также на алгоритмы, ускоряющие работу приложений. Такие устройства, среди прочего, позволяют проводить конференции с качеством 4K HD по беспроводной сети или устранить эффект пространственной дезориентации в ходе просмотра обучающих курсов с использованием технологий VR/AR. Чтобы гости могли протестировать возможности стандарта Wi-Fi 6 и оборудования Huawei лично, на конференции была развернута специальная тестовая зона.