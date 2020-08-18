AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4

AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4, обеспечивая оптимизированную, надежную платформу с многочисленными вариантами подключения и высокой пропускной способностью для удовлетворения самых требовательных пользователей домашних и офисных ПК. В данный момент чипсет AMD A520 уже доступен от основных производителей материнских плат по всему миру.

В дополнение к поддержке процессоров AMD Ryzen третьего поколения для настольных ПК, чипсет AMD A520 предлагает клиентам путь для будущих обновлений, с запланированной поддержкой будущих процессоров Ryzen для настольных ПК на базе архитектуры Zen 3.