«Гарда» и Nexign повысят качество услуг и тарификации телеком-операторов

Система для управления и тарификации абонентского трафика в сетях операторов связи «Гарда PCEF» прошла сертификационные испытания и подтвердила совместимость с системой управления политиками и тарификацией мобильных услуг пакетной передачи данных Nexign PCRF. За счет совместного применения PCEF-PCRF заказчики оптимизируют персонификацию услуг, повысят качество управления трафиком и существенно снизят время time-to-market при внедрении новых тарифных опций. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) – программный модуль для определения правил политик в сети в режиме реального времени). PCRF (Policy Control and Charging Rules Function) – программный модуль, содержащий правила и политики их применения для обслуживания абонентов: использование дополнительных сервисов, установление параметров качества обслуживания и правил тарификации в зависимости от различных условий.

Производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности группа компаний «Гарда» и российский разработчик высокотехнологичных enterprise-решений для различных отраслей экономики Nexign завершили совместные испытания систем «Гарда PCEF» и Nexign PCRF. В результате специалисты подтвердили соответствие «Гарда PCEF» спецификациям 3GPP (3rd Generation Partnership Project – консорциум, разрабатывающий спецификации для современных сетей связи) и возможность интеграции с продуктом Nexign.

В сетях 4G узел PCRF предоставляет возможность настраивать и хранить правила и разрешения для абонентов, а узел PCEF запрашивает у PCRF и применяет эти правила при обслуживании доступа абонентов к сети Интернет. Совместное применение модулей PCEF и PCRF позволяет оператору гибко управлять политикой обслуживания абонентов при пользовании услуги мобильного интернета.

«Nexign – крупнейший отечественный разработчик BSS-систем, который уже зарекомендовал себя на телеком-рынке, – сказал руководитель продукта «Гарда PCEF» Александр Рожкевич. – PCEF и PCRF являются ключевыми элементами построения сервисной модели оператора мобильной связи. Подтвержденная интеграция с PCRF от лидера этого рынка является существенным преимуществом нашего решения и позволяет операторам связи уверенно выбирать оба продукта для эксплуатации в своей сети».

«У нас большой опыт интеграций наших разработок, и в рамках импортозамещения мы развиваем взаимодействие с другими российскими поставщиками. Совместное использование отечественных продуктов «Гарда PCEF» и Nexign PCRF позволит российским операторам обеспечить полную импортонезависимость узлов ядра сети, отвечающих за управление политиками и их исполнение в сетях 4G. Продукты гарантируют уровни гибкости и производительности, необходимые для эффективной работы сетей ведущих телеком-компаний на рынке», – отметил Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.

***

«Гарда PCEF» – система для управления и тарификации абонентского трафика в сетях операторов связи. Она расширяет возможности ядра сети мобильной связи функциями интеллектуального анализа и управления трафиком.

Nexign PCRF – это система динамического управления политиками мобильного трафика в сетях 4G в режиме реального времени. С Nexign PCRF оператор может персонализировать опыт клиента и оптимизировать использование сетевых ресурсов, управляя параметрами качества обслуживания (QoS) с учетом данных профиля абонента, типа сети доступа, трафика, приложения, уровня перегрузок сети и любых других параметров.

«Гарда» – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.