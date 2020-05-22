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A1 развернула первую в Беларуси автономную 5G-сеть

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

А1 в тестовом режиме запустила в эксплуатацию сеть 5G SA (Standalone). Это первая в Беларуси полноценная 5G-сеть, построенная на основе автономной архитектуры.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры – SA. В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует от оператора более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта – в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.

«5G-сеть компании А1 изначально строится на независимой архитектуре. Именно такое решение является конечной целью любого оператора, который стремится предоставить своим абонентам все преимущества связи передового стандарта. Путь А1 к развертыванию связи пятого поколения начался в 2016 году с запуска первого в мире полностью виртуального ядра мобильной сети. Впоследствии мы первыми в Беларуси реализовали такие инновационные решения, как NB-IoT, eSIM, VoLTE, VoWiFi. Все это позволило заложить прочный фундамент для будущего развития 5G», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по техническим вопросам Кристиан Лаке.

При запуске своей тестовой сети стандарта 5G компания A1 опирается на богатый опыт материнской А1 Telekom Austria Group. В частности, австрийское подразделение холдинга уже сегодня обеспечивает 5G-связь в более чем 120 населенных пунктах.

Первыми локациями, где 5G-сеть А1 доступна в тестовом режиме, стала Октябрьская площадь (в частности, связь пятого поколения появилась в головном офисе компании А1 и на прилегающей территории возле Дворце Республики), а также индустриальный парк «Великий камень». Впоследствии количество тестовых зон будет увеличиваться: они появятся на территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена», а также в качестве передвижной базовой станции возле столичного «Дворца Спорта».

Для запуска связи стандарта 5G SA от А1 используется диапазон 3,5 ГГц. Тестовый запуск 5G-сети A1 позволил продемонстрировать более чем 10-кратное увеличение емкости сети и скорости передачи данных по сравнению с действующими 3G/4G-сетями оператора. Так, в ходе первого теста скорость сети максимально «разогнали» до 1,1 Гбит/c. В режиме стандартного тестирования при наличии нескольких терминалов (принимающих устройств) скорость загрузки данных на устройство (downlink) составляет в среднем 300 Мбит/с, скорость выгрузки данных в интернет (uplink) – 150 Мбит/c. При этом скорость отклика сети (ping) варьируется в пределах всего 10-15 миллисекунд.

Проект по развертыванию тестовой 5G-сети компании А1 был осуществлен в партнерстве с компанией ZTE – одним из мировых лидеров по поставкам телекоммуникационного оборудования.

«Мы рады, что именно А1, наш многолетний партнер, стал первым в Беларуси оператором, запустившим сеть 5G SA. Автономная архитектура 5G позволяет не только улучшить пропускную способность сети, но и с легкостью адаптировать ее под различные инновационные сервисы. В ближайшее время на базе индустриального парка «Великий камень» также начнет работу наша с А1 совместная лаборатория 5G, где будет тестироваться сетевое оборудование и приложения для вертикально интегрированных рынков», – отметил директор «ЗТЕ» Вэй Вэй.

Основными преимуществами связи пятого поколения являются высокая скорость передачи данных – до нескольких гигабит в секунду, минимальная задержка при передаче сигнала – до одной миллисекунды против десятков миллисекунд в сетях 4G, а также возможность одновременно обеспечивать доступ в сеть большему количеству устройств. Все это делает новый стандарт оптимальной базой для развития интернета вещей (IoT), реализации концепции «умных» городов и внедрения перспективных В2В-решений.

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