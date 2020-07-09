Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека

ДИТ Москвы заказал проведение исследований по выявлению уровня воздействия излучения оборудования для сотовых сетей пятого поколения на людей и городскую среду. Тестирование проведут специалисты НИИМТ, и для этого уже собран специализированный стенд. Результаты экспериментов будут направлены в Роспотребнадзор и Миздрав.

Безопасность 5G под вопросом

Российские специалисты проведут исследование влияния сетей 5G на здоровье людей. Испытания, пишет ТАСС, пройдут в Москве, и их инициатором выступил столичный Департамент информационных технологи (ДИТ).

Эксперимент проведут сотрудники Научно-исследовательского института медицины труда им. Н. Ф. Измерова (НИИМТ) на базе специализированного стенда, собранного на базе полного комплекта оборудования для всех действующих в настоящее время сотовых сетей, начиная от второго поколения (GSM), и заканчивая пятым (5G). Стенд покажет влияние излучения оборудования не только на организм людей, но также и на городскую среду.

Что покажут испытания

Запланированные исследования пройдут в течение всего 2020 г. Проведение эксперимента было одобрено Минздравом России и Министерством цифрового развития России, а также членами рабочей группы программы «Цифровая экономика».

Доказательств вреда 5G для здоровья людей пока нет

Испытания позволят выявить безопасный уровень излучения оборудования для сетей GSM, 3G, LTE и 5G для здоровья человека, и полученные данные будут направлены в Роспотребнадзор и Минздрав и лягут в основу соответствующей нормы. Результаты исследования будут представлены экспертному сообществу в I квартале 2021 г.

ВОЗ о влиянии 5G на здоровье

На момент публикации материала не существовало ни одного фактического доказательства опасности сотовых сетей пятого поколения. Об этом сказано, в том числе, на официальном «Всемирной организации здравоохранения» (ВОЗ).

Этому вопросу посвящена отдельная страница сайта ВОЗ. На ней приведены информация об отсутствии подтверждения негативного воздействия волн в диапазоне до 300 ГГц на здоровье людей (5G работает в спектре от 3,5 до нескольких десятков ГГц).

Почему именно НИИМТ

НИИМТ был назначен оператором исследования по итогам аукциона, о чем в феврале 2020 г. сообщил официальный сайт мэра Москвы (mos.ru). Как пишет «Экспертный центр электронного государства» со ссылкой на представителей столичного ДИТ, стартовая цена аукциона составит около 30 млн руб.

«Для города важно в преддверии коммерческого запуска 5G получить научно обоснованный ответ о влиянии сетей пятого поколения. Мы хотим быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы», – сказали представители ведомства.

Независимый аудит стенда

Перед проведением испытаний собранный стенд должен был пройти через процедуру независимого аудита. Ее провели эксперты Научно-исследовательского института радио им. М. И. Кривошеева (НИИР).

Аудит был проведен с целью убедиться в правильности сборки и настройки тестового стенда. Также он позволил удостовериться в корректности измерительного оборудования подтвердить его соответствие сотовым сетям пятого поколения.

«От этого во многом зависит качество проведения эксперимента. Специалисты НИИ радио подтвердили, что представленная лабораторная база полностью соответствует целям и задачам научно-исследовательской работы», – отметили представители ДИТ Москвы.

Сети 5G в Москве

Сотовые сети пятого поколения в Москве в настоящее время тестируются в формате так называемых «пилотных» зон – небольших территорий, в пределах которых работает тестовое 5G-оборудование. Как сообщал CNews, первая в Москве (и во всей России) пилотная зона 5G, построенная на базе действующей сети 4G/LTE, заработала на улице Тверской в начале августа 2019 г.

Оборудование Tele2/Ericsson для сети 5G в центре Москвы

Запуск пилотной зоны организовали оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) компания Ericsson. Tele2 предоставил для экспериментов свою сеть 4G, а Ericsson обеспечила необходимое для проведения эксперимента оборудование. Сеть была запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение нового стандарта на начальном этапе.

По данным официального сайта мэра Москвы, в настоящее время операторы связи тестируют сеть 5G не только на Тверской улице, но также на ВДНХ, Воробьевых горах, территории спорткомплекса «Лужники» и в инновационном центре «Сколково». Коммерческий запуск 5G в Москве планируется в 2022-2023 гг.

Мнение россиян

Среди жителей России на 9 июля 2020 г. не наблюдалось негативного отношения к сетям пятого поколения и недоверия к ним в плане их влияния на здоровье. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования компании «Delta Системы безопасности», почти каждый второй россиянин не имеет ничего против внедрения и распространения 5G в России.

«Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни. 28% тоже не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на должном отдалении от их дома», – отметили авторы исследования.

Украинцы, тем временем, высказываются против распространения сетей пятого поколения в своей стране. Как сообщал CNews, в начале июля 2020 г. в специальном разделе официального сайта президента Украины появилась петиция «Запретить внедрение 5G из-за его крайне негативного влияния на здоровье». Необходимое для ее рассмотрения правительством страны количество подписей петиция собрала буквально за несколько часов с момента публикации.