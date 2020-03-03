Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Уже совсем скоро появятся сети мобильной связи 5G, которые сулят умопомрачительные скорости передачи данных. Как это отразится на предприятиях? И какие трудности возникают в ходе внедрения 5G?

Навстречу революции

Сети 5G развертываются по всему миру. И хотя их географическая доступность пока что ограничена, операторы быстро расширяют охват. В Gartner прогнозируют, что в нынешнем году оборот рынка инфраструктуры беспроводных сетей 5G достигнет $4,2 млрд, увеличившись по сравнению с 2019-м на 89%.

При обсуждении перспектив 5G обычно упор делается на «пользовательских сетях», в рекламных материалах производителей оборудования упор делается на то, насколько быстрей можно будет скачивать видео с помощью сетей пятого поколения.

Однако не меньшее влияние сети пятого поколения окажут на корпоративный сектор. В июне этого года консорциум 3GPP (Third Generation Partnership Project) по плану должен утвердить release 16 (5G phase 2), в котором описываются применение 5G для обеспечения взаимодействия автотранспорта с окружающим миром (Vehicle-to-everything, V2X), спутниковый 5G-доступ, поддержка локальных сетей в 5G, 5G для промышленного интернета вещей и другие корпоративные применения.

Некоторую задержку в процесс может внести эпидемия коронавируса, 3GPP уже отменила очные мероприятия первого квартала, заменив их, где это возможно, телеконференциями. Встречи второго квартала, которые предполагалось провести в Китае, на всякий случай решено перенести в другие места.

Тем не менее работа идет и аналитики уверены, что в долгосрочной перспективе 5G повлияет на все предприятия без исключения, поэтому лучше начинать осваивать услуги сетей нового типа как можно раньше, чтобы опередить конкурентов и получить важные преимущества.

В феврале 2020 г. Accenture опубликовала исследование, посвященное восприятию перспектив сетей пятого поколения и проблем, связанных с их внедрением в корпоративном секторе. В ходе исследования было опрошено 2623 руководителя, принимающих решения в области бизнеса и технологий из 12 секторов экономики 10 стран — США, Великобритании, Испании, Германии, Франции, Италии, Японии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и Австралии. Аналогичное исследование проводилось годом ранее, что позволило сравнить динамику ожиданий и восприятия проблем.

Главный итог исследования 2020 г. — 90% видят в сетях 5G новые возможности для своего бизнеса, 79% считают, что сети пятого поколения окажут значительное влияние на их бизнес, причем 57% полагают, что изменения будут «революционными» (про 4G в свое время такое сказали только 24%).

При этом довольно существенная часть опрошенных заявила, что сети 5G уже работают на их предприятиях.

Источник: Accenture, 2020

В дальнейшем доля компаний, использующих 5G, будет стремительно расти. Например, 85% респондентов заявили, что они планируют использовать 5G для взаимодействия с удаленными сотрудниками в течение следующих четырех лет. Год назад таких ответов было существенно меньше — 68%.

Что дает 5G корпоративному сектору?

Стандартами 3GPP предусмотрена возможность создания сетей 5G NR (New Radio) двух типов. NSA (Non-standalone) 5G NR может работать на базе существующей инфраструктуры 4G, требуя лишь незначительных ее модификаций. Основное назначение NSA 5G NR — улучшение характеристик мобильного широкополосного доступа: операторы пользуются этим вариантом, чтобы предлагать услуги передачи данных на более высоких скоростях абонентам, имеющим устройства с поддержкой 5G.

Второй вид — SA (Standalone) 5G NR. Помимо мобильного широкополосного доступа для сетей этого типа в 3GPP определили еще две области применения: сверхнадежная связь с короткой задержкой для критически важных систем и трафикоемкая межмашинная связь для интернета вещей.

Для SA 5G NR требуется принципиально иная по сравнению с 4G архитектура, реализующая ряд новых возможностей, в том числе «нарезку» сетевых ресурсов (network slicing), то есть разбиение опорной сети на логические подсети, рассчитанные на различные виды сервисов. Нарезка осуществляется при помощи механизмов программно-определяемых сетей и виртуализации сетевых функций, за счет чего обеспечивается гибкость сети и ее способность адаптироваться к изменениям требований бизнеса.

Гибкость дает возможность сети 5G NR одновременно обслуживать группы клиентов с разными требованиями к сетям связи. Например, один «слайс» может быть задействован для соединения устройств интернета вещей, требующих высокой доступности и надежности связи и работающих только в режиме передачи данных, а другой — для обеспечения работы системы дополненной реальности на производстве, которой необходима высокая пропускная способность и минимальная задержка.

Главные козыри 5G, дающие сетям пятого поколения принципиально новые возможности хорошо известны. Это высокая скорость передачи данных (до 10 Гбит/с, у cетей 4G — не более 1 Гбит/с), малая задержка (1–5 миллисекунд, у 4G — 50–100 миллисекунд), энергоэффективность (0,01 и 1 миллиджоуль на передачу 1 килобита) и т. д. О проблемах, которые встречаются или могут встретиться в ходе внедрения говорится меньше.

Барьеры на пути внедрения

Несмотря на ажиотаж по поводу 5G, 18% респондентов признались, что пока не понимают, как они смогут использовать эту технологию у себя на предприятии. А 21% — что боятся быть первопроходцам и пойти «по неверному пути».

Во многом эти опасения могут быть связаны с финансовым аспектом: при переходе на 5G компаниям придется обновить оборудование и поменять бизнес-процессы, что выльется в копеечку. 80% респондентов Accenture считают, что стоимость управления ИТ-инфраструктурой и приложениями в их компании вырастет, причем 31% полагает, что эта сумма будет «очень велика» (в 2019 г. такого мнения придерживались 36%). А 17% не уверены, что внедрение 5G даст достаточный возврат на инвестиции.

Кроме того, в компаниях начинают понимать, что многим самостоятельно проблемы с внедрением 5G не решить, понадобятся внешние помощники, такое мнение высказали 72% опрошенных. Всего 14% надеются создать приложения для 5G своими силами (год назад такого мнения придерживались 23%). А внешние подрядчики могут быть не готовы: 24% опрошенных испытывают такие опасения в адрес разработчиков программного обеспечения, а 21% - в адрес телеком-парнеров, которые не имеют достаточного представления о том, как использовать 5G в конкретной индустрии респондента.

Ну и, как всегда, тормозить процесс будет нехватка специалистов. 23% респондентов Accenture полагают, что у них не хватает собственных кадров, способных обеспечить предприятию преимущества 5G, 26% предчувствуют проблемы при переобучении персонала работе с сетями пятого поколения.

Впрочем, сравнение исследований 2019 и 2020 гг. показывает некоторый прогресс — практически по всем вопросам «опасающихся» стало на 3-5 процентных пунктов меньше.

Среди немногих исключений — проблемы с безопасностью, на которые как на главный тормоз внедрения 5G указали 35% опрошенных по сравнению с 32% в опросе 2019 г.

Источник: Accenture, 2020

Новые возможности — новые проблемы

Гарантировать абсолютную безопасность сети любого поколения невозможно. Однако за годы работы сетей 4G в них была решена большая часть соответствующих проблем, из-за которых в сетях более ранних стандартов были возможны атаки, основанные на уязвимости средств криптографии и использовании сторонних каналов, а операторы внедрили дополнительные механизмы обеспечения безопасности. Но все же бреши время от времени находятся, в том числе и весьма опасные, позволяющие злоумышленникам перехватывать сообщения абонента и избирательно блокировать его доступ к сервисам.

Одна из основных проблем безопасности 5G, по мнению специалистов, состоит в росте числа возможных векторов атак по мере увеличения количества сетевых слайсов, предназначенных для разных типов трафика. А учитывая колоссальное количество датчиков интернета вещей и других конечных точек, которые будут обслуживаться сетями 5G, для атакующих, казалось бы, открываются практически безграничные возможности.

На их пути может встать пресловутая «нарезка» опорной сети на логические сегменты, которая изолирует их друг от друга, помещая каждую в своеобразный «карантин». Что даст сетям 5G большую защищенность, чем у «единой» 4G-сети — взламывать надо будет каждый сегмент отдельно.

Но это все в теории, которую предстоит проверить практикой. Пока же 62% респондентов Accenture считают, что переход на 5G сделает их сети более уязвимыми. Основные проблемы видятся в увеличении риска компрометации личных данных (41% опрошенных), в росте количества подключенных устройств (37%), в сложности управления множеством корпоративных сетей (36%).

У «безопасности», впрочем, есть еще одно измерение. В исследовании 2020 г. появился вопрос о влиянии 5G на здоровье — и 26% респондентов высказали опасение, что проблемы в этой области вполне возможны.

Каковы краткосрочные перспективы 5G?

Несмотря на все проблемы, перспективы 5G никто не оспаривает. Вопрос стоит только в том, как обеспечить более-менее плавный переход для того, чтобы не заплатить слишком дорого и не остаться один на один с проблемами, которые пока не готовы решать софтверные и телекоммуникационные партнеры.

Среди советов, большей частью пока теоретических — задействовать телеком-операторов как аутсорсеров частных 5G-сетей, предоставляющих их как услугу, «5GaaS». По крайней мере — для тестовых зон. Респонденты Accenture почти в равной мере надеются на помощь в переходе софтверных и сервисных компаний (44%) и облачных провайдеров (43%).

Сотрудников предлагается приучать к 5G в ходе плановых замен корпоративного оборудования — при обновлении парка корпоративных смартфонов и ноутбуков, заменять их устройствами, поддерживающими сети пятого поколения.

А что в России?

В деле внедрения сетей пятого поколения мы в очередной раз пошли своим путем. Российские силовики не желают отдавать связистам частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, в котором собирается развивать свои 5G-сети практически весь остальной мир. Плюс к этому, предлагается переходить на 5G на отечественном оборудовании.

Но есть и хорошие новости — в проекте развития сетей 5G высказывается идея отдать вожделенные частоты покупателям этого самого отечественного оборудования.

Что же касается «5G для предприятий», то тут дело обстоит получше. Последние идеи руководства страны, в частности — разрешить использовать частоты 24,25–24,65 ГГц для создания технологических сетей связи — облегчит возможность создания корпоративных сетей 5G.

Есть и первая ласточка — в январе 2020 г. на заводе «Камаз» запустили первую промышленную сеть 5G, точнее — 5G-зону частной сети LTE, работающую в диапазоне 28 ГГц.