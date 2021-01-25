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Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка

Безопасность Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми

15-летний подросток получил ожог бедра в результате взрыва его сотового телефона Nokia 3310. Мобильник, находившийся на зарядке, неожиданно загорелся прямо во время использования. Пока неясно, что стало причиной возгорания – дефект в самом телефоне, неоригинальный блок питания или что-либо еще.

Опасная легенда

Сотовый телефон Nokia 3310 загорелся в руках школьника прямо во время использования. Происшествие произошло вечером 24 января 2021 г. в Минске (Белоруссия) в доме по ул. Сырокомли, сообщила пресс-служба минского МЧС.

По информации белорусского МЧС, 15-летний школьник пользовался телефоном, пока тот находился на зарядке. На момент публикации материала не было известно, какой именно версией Nokia 3310 владел подросток – оригинальным телефоном образца 2000 г. или его современной версией, поступившей в продажу весной 2017 г. Первый Nokia 3310 был снят с производства в 2005 г. – в год рождения пострадавшего.

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Nokia 3310 первого поколения

Также неясно, пользовался ли подросток фирменным зарядным устройством. В комплекте с обеими модификациями Nokia 3310 блок питания есть – тренд с отказом от него задала компания Apple, в октябре 2020 г. выпустившая смартфоны iPhone 12 без зарядки и наушников в коробке. В декабре 2020 г. пример с нее взяла Xiaomi с новым флагманом Mi 11, а в январе история повторилась с компанией Samsung и ее топовыми мобильниками серии Galaxy S21.

Последствия возгорания

Загоревшийся телефон Nokia 3310 не стал причиной пожара или серьезных травм у школьника. По данным МЧС, его госпитализировали с диагнозом «термический ожог левого бедра», однако степень ожога в ведомстве не раскрыли.

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Nokia 3310 версии 2017 года

Но все могло быть в разы хуже – телефоны Nokia уже становились причиной смерти своего владельца. CNews писал, что в августе 2010 г. в Индии был найден мертвым 23-летний пастух Гопал Гуджар (Gopal Gujjar) – рядом с его телом лежали обугленные части мобильного телефона и телефонной батареи, а на правом ухе, плече и с правой стороны шеи жертвы были обнаружены сильные ожоги.

Это были обломки телефона Nokia 1209, выпущенного в 2008 г. Полиция, расследовавшая случившееся, предположила, что Гопал Гуджар умер именно от взрыва мобильного телефона.

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Nokia 1209

Подобные случаи происходили с телефонами Nokia и раньше. К примеру, в 2003 г., когда оригинальный Nokia 3310 был на пике популярности, тридцатитрехлетняя на тот момент жительница Голландии получила легкие ожоги лица из-за того, что ее мобильный телефон Nokia внезапно загорелся. Модель устройства установлена не была.

А в ноябре 2009 г. Nokia обнаружила брак в трех моделях своих зарядных устройств, который мог приводить к ударам током. Это были зарядники AC -3U, AC-3E и AC-4U, выпущенные под маркой Nokia контрактным производителем BYD, а сам дефект заключался в том, что корпус блока питания мог раскрыться и во время подключения устройства к розетке ударить его владельца током.

Смартфоны убивают

Опасными для здоровья и жизни могут являться смартфоны и телефоны не только Nokia, но и всех существующих брендов. К примеру, гаджеты компании Apple унесли множество жизней, в том числе в России. CNews писал, что в декабре 2020 г. не стало 24-летней жительницы Архангельска Олеси Семеновой – она принимала ванну и погибла от удара током после того, как уронила в воду свой заряжающийся iPhone 8. Врачи констатировали факт смерти от поражения электротоком.

В России подобный случай далеко не единичный, но чаще всего в подобном виноваты сами пользователи, нарушающие условия эксплуатации смартфонов. Например, в феврале 2015 г. 24-летняя жительница столицы уронила в ванну с водой стоявший на зарядке iPhone 4 и погибла от удара током. В июне 2016 г. заряжающийся смартфон, упавший в ванну с водой, унес жизнь 15-летней москвички. На плече у школьницы был обнаружен ожог от удара током, а рядом находился обгоревший смартфон. Его модель неизвестна.

На этом череда подобных трагедий не прекратилась – в начале февраля 2018 г. CNews сообщал о смерти 13-летней девочки из подмосковного Серпухова. Следствие установило, что вечером 31 января 2018 г. погибшая зашла в ванную комнату, чтобы искупаться, взяв с собой мобильный телефон (марка не установлена), зарядное устройство и электрический удлинитель, чтобы прямо в ванной поставить телефон на зарядку. Мать девочки, зашедшая через какое-то время в ванную комнату, нашла дочь лежащей в воде без движения. Телефон, подключенный к электросети, тоже находился в воде.

Но иногда причина взрыва смартфона кроется в нем самом, как это было с «легендарным» Samsung Galaxy Note 7. Этот аппарат известен тем, что мог взорваться буквально в любую секунду – в руках, в кармане, в сумке, на сиденье автомобиля или на кровати, а все из-за дефекта аккумулятора, допущенного при массовом производстве.

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Galaxy Note 7 - один из самых взрывоопасных смартфонов в мире

Один из экземпляров Note 7 самоуничтожился в руках шестилетнего ребенка, другой – сжег автомобиль владельца, третий – устроил пожар в жилом доме. Несмотря на это, серия смартфонов Galaxy Note по-прежнему существует, но теперь Samsung уделяет значительно больше внимания качеству комплектующих своих гаджетов.



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