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Nikon выпускает версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотографов и агентств

Компания Nikon выпустила версию 1.1.0 системы дистанционной съемки NX Field для профессиональных фотографов, информационных и спортивных агентств. В новой версии добавлена поддержка полнокадровых беззеркальных фотокамер Z 7II, Z 6II, Z 7 и Z 6 (формат FX Nikon)*. Поддержка Z 9 будет добавлена в следующих обновлениях прошивки. Об этом CNews сообщили представители Nikon.

Благодаря поддержке беззеркальных фотокамер в версии 1.1.0 теперь можно дистанционно управлять функцией бесшумной съемки, характерной для беззеркальных систем. Это позволяет использовать дистанционно управляемые фотокамеры там, где необходимо сохранять тишину, например, в концертных залах и на шахматных матчах. В версии 1.1.0 также добавлена поддержка АФ с обнаружением глаз и лиц, предусмотренной в беззеркальных фотокамерах Nikon, для более надежной фокусировки на лице и глазах во время дистанционной съемки. Точки фокусировки по всей площади кадра позволяют легко фокусироваться на объектах, расположенных по краям кадра, что дает больше свободы при его компоновке.

В версии 1.1.0 NX Field также добавлена поддержка съемки с интервалом на совместимых цифровых зеркальных и беззеркальных фотокамерах. Если на дистанционно управляемой фотокамере указать интервал съемки и число снимков, можно вести автоматическую съемку даже с расстояния.

Установить данное ПО можно обратившись в NPS или в фирменный сервисный центр Nikon. Услуга платная.

Nikon продолжит выпускать обновления для NX Field для поддержки профессиональных фотографов в освещении масштабных событий.

* Для работы с NX Field необходимо использовать беспроводные передатчики WT-7.

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