Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Роскомнадзор рекомендует заменить инструмент шифрования компании Cloudflare на российские аналоги. Сайты, где он активирован, в России уже не открываются

Дочерняя структура Роскомнадзора выпустила рекомендацию по отключению алгоритмов шифрования ECH компании Cloudflare. В нем она увидела средство обхода блокировок и посоветовала полностью отказаться от ЕСН и перейти на его российский аналог. Рекомендация появилась сразу после того, как сайты с ECH перестали открываться без дополнительных технических средств.

Поддержка отечественного шифрования

Подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) опубликовал на своем официальном сайте рекомендацию по полному отказу от нового алгоритма шифрования Encrypted Client Hello (ECH) компании Cloudflare. С октября 2024 г. использование этого алгоритма по умолчанию активировано на всех сайтах, которые пользуются услугами Cloudflare, в том числе и для защиты от DDoS-атак.

Компании Cloudflare занимается, в числе прочего, услугами доставки контента (CDN), защитой от DDoS-атак, обеспечением безопасного доступа к ресурсам и пр. Также в ее распоряжении есть платформа для разработки ПО Workers AI,

Активированная Cloudflare технология ECH дает возможность при помощи алгоритмов шифрования скрывать от посторонних метаданные, включая имя сайта, который хочет открыть в своем браузере пользователь. Эту информацию ЕСН прячет от всех промежуточных узлов, включая аппаратуру Роскомнадзора в сетях операторов связи.

ros6.jpg

Martinelle / Pixabay
В российском интернете закрутили еще одну гайку

Эксперты ЦМУ ССОП разглядели в технологии ЕСН инструмент для обхода блокировок и посещения сайтов из «черного списка» Роскомнадзора. «Эта технология – средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)», – указано на сайте ведомства.

Блокировка подтверждена

Фраза о том, что использование ЕСН «ограничивается техническими средствами противодействия угрозам», может указывать на блокировку в России сайтов, которые используют эту технологию шифрования. О недоступности таких ресурсов 6 ноября 2024 г. сообщали различные российские веб-сайты, включая «Хабр».

clog62.jpg

Одна из множества публикаций, свидетельствующих о блокировке ЕСН в России

По подсчетам «Хабра», примерно четверть из 10 тыс. самых трафиковых сайтов (согласно рейтингу Alexa) используют инструменты безопасности Cloudflare. Они также подчеркнули, что популярные у большинства россиян средства просмотра недоступных в России сайтов решают проблему с неработоспособностью сайтов, на которых подключена технология ЕСН.

Напомним также, что в России с середины лета 2024 г. замедляется YouTube – самый известный и самый популярный в мире видеосервис. Он не заблокирован – к моменту выхода материла в курируемом Роскомнадзором реестре запрещенных сайтов он не числился. Вместо этого скорость доступа к нему снижена до некомфортного минимума, а попытки провайдеров по самостоятельному «разгону» YouTube на фоне резкого оттока абонентов привели к угрозам лишения лицензий в их адрес.

Аналоги есть

В ЦМУ ССОП настоятельно советуют владельцам веб-сайтов отключить ЕСН, а еще лучше – перейти на его отечественные аналоги. «Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак», – указано на сайте Центра.

clou61.jpg

Сообщение ЦМУ ССОП
Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении
безопасность

В качестве альтернативы новому сервису Cloudflare в ЦМУ ССОП видят «Национальную систему противодействия DDoS-атакам (НСПА). По подсчетам Центра, запущенная в марте 2024 г., она уже успела отразить «более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны».

ЦМУ ССОП добавил также, что CloudFlare оказалась в числе ИТ-компаний, «которые собирал Госдеп США в сентябре (2024 г. – прим. CNews) для обсуждения комплексного и организованного противодействия странам, активно защищающим свой информационный суверенитет».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Discord разобрался в причинах блокировки в России и сделал выводы. Мессенджер не будет здесь работать

Алексей Котов, OpenYard: «Мы изначально хотели делать качественный продукт для задач бизнеса, а уже затем представлять его на рынке»

Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: