Интернет-провайдеры обратились к властям за защитой от «замедления» YouTube. Во всем обвиняют Роскомнадзор

Российские провайдеры домашнего интернета пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. В мобильных сетях сервис работает на приемлемой скорости, и абоненты отказываются от домашнего интернета и разрывают договоры, в результате чего провайдеры теряют деньги. В жалобе указано, что Роскомнадзор и его «дочки» не имеют права замедлять YouTube ввиду его отсутствия в «черном списке», и что сама мера замедления не предусмотрена действующим законодательством.

Требуется помощь властей

Региональные провайдеры проводного интернета подали в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) жалобу на дискриминацию из-за замедления YouTube в их сетях, пишет РБК. Это началось в середине июля 2024 г., и к середине августа 2024 г. скорость работы YouTube в сетях домашнего и офисного интернета упала так сильно, что пользоваться ресурсом стало почти невозможно.

При этом в сетях почти всех крупнейших операторов сотовой связи к моменту выхода материала серьезных просадок скорости работы YouTube не наблюдалось, в чем убедился сотрудник редакции CNews. Абоненты региональных провайдеров, убедившись в том же, еще в августе 2024 г. начали массово отказываться от проводного интернета в пользу мобильного и разрывать договоры с провайдерами. Это стало настолько большой проблемой, что те были вынуждены обратиться в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой хотя бы объяснить, из-за чего YouTube работает так плохо.

natanaelginting / FreePik YouTube в России в подвешенном состоянии - его не блокируют, но и пользоваться им с комфортом толком нельзя

К 20 сентября 2024 г. официальная причина замедления YouTube в российских сетях проводного интернета отсутствовала. В «черном списке» заблокированных ресурсов Роскомнадзора сервис пока не представлен, то есть россияне пока имеют право пользоваться порталом столько, сколько им нужно. Летом 2024 г. глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале озвучил две потенциальные причины – блокировка YouTube российских каналов и деградация расположенных в России кеширующих серверов Google.

Причина обращения

Жалобу в ФАС направила Ассоциация «Ростелесеть», в которую входят свыше 200 региональных операторов связи. Она же является автором августовского письма в Роскомнадзор и Минцифры.

Организация обратилась в ФАС с просьбой о возбуждении производства по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов», пишет РБК. Также авторы письма просят «признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения»

Дата отправки письма – 12 сентября 2024 г. В ФАС подтвердили изданию факт его получения и подчеркнули, что в распоряжении ведомства есть месяц на его рассмотрение, а также возможность продления срока рассмотрения еще на два месяца. Результатом рассмотрения в может стать как удовлетворение требований о возбуждении производства, так и отказ. Опционально ФАС может «выдать предупреждение прекратить действия (или бездействие), отменить или изменить акты, которые имели признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранить причины и условия, способствовавшие возникновению такого нарушения». Как пишет РБК, такое предупреждение ФАС вправе вынести даже госоргану.

Без права на замедление

РБК приводит цитату из письма «Ростелесети»: «Принимая во внимание указанные обстоятельства, операторы связи полагают, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом «замедления», которое могло быть осуществлено только через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам – прим. CNews), которые находятся в ведении Главного радиочастотного центра (подконтролен Роскомнадзору, – прим. CNews). Поскольку такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы» в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс, как и доменное имя youtube.com, на начало августа (2024 г. – прим. CNews) не входит в список запрещенных либо ограниченных к доступу, уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, ГРЧЦ и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации».

Цветовая дифференциация штанов

Ранее в «Ростелесети» поступил ответ Роскомнадзора на первое обращение организации, пишет РБК. В нем говорилось, что меры против YouTube были приняты «в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства». Также в нем упоминалась «дифференциацию деградации сервисов» у разных операторов, и объяснена она была «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной (мобильной, сотовой – прим. CNews) и фиксированной связи».

По мнению «Ростелесети», эта «дифференциация» в результате привела «к формированию неравного положения операторов связи по отношению друг к другу, созданию дискриминационных условий на телеком-рынке, что представляет угрозу для конкуренции и нарушает антимонопольное законодательство».

По словам собеседника РБК в неназванном операторе связи, устройства ТСПУ, установленные на сетях мобильных операторов, действительно отличаются от тех, что используются в сетях провайдеров проводного интернета. По его словам, эти устройства по-разному обрабатывают трафик. «Но проследить это может только Роскомнадзор, операторы не имеют доступа к процессам, происходящим в ТСПУ», – добавил источник РБК.

Инициатива наказуема

Столкнувшись с оттоком абонентов, провайдеры начали самостоятельно решать проблему с замедлением YouTube. Как только информация об этом попала в Сеть, операторам, решившим самовольно «ускорить» любимый россиянами сервис, стали приходить письма с угрозами лишения лицензии.

Лишившись возможности самостоятельного решения проблемы, провайдеры из состава «Ростелесети» в своем новом письме указали, что столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, а также всех сервисов Google, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам». Провайдеры стали фиксировать в своих сетях «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга» и получать массу жалоб от абонентов

Авторы письма уверены, что замедление работы YouTube и сервисов Google реализовано неравномерно, а это уже «нарушает правила «свободного рынка». На фоне огромной популярности YouTube в России (четвертое место после «Дзена», Google и «Яндекса» в августе 2024 г. – SimilarWeb), проблемы с доступом к этой платформе являются для операторов «либо конкурентным преимуществом, либо конкурентным ограничением». В письме также сказано указывается, что провайдеры, в основном небольшие региональные компании, «массово теряют абонентскую базу», в связи с переходом абонентов на мобильный интернет «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».