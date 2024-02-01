Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства РФ от 24 января 2024 г. №60 «Об утверждении Правил распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации»

Установлены новые правила распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи. Введена реестровая модель оказания госуслуги по выделению и изъятию ресурса. Заявление можно подать на Госуслугах. Сокращены сроки процедур.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 15 января 2024 г. №4 «Об утверждении Правил установки, эксплуатации и модернизации в точках обмена трафиком технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования»

Владельцев точек обмена трафиком обязали устанавливать техсредства противодействия угрозам и соблюдать условия их установки. Утверждены правила установки, эксплуатации и модернизации таких средств.

Процедуры будут проводиться в соответствии с разработанным радиочастотной службой планом мероприятий на основании сведений, полученных от владельцев.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 23 января 2024 г. №51 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. №256»

Правительство скорректировало положение о ЕИС управления кадровым составом госслужбы. Поправки связаны с использованием этой информсистемы органами публичной власти федеральной территории «Сириус».

Постановление Правительства РФ от 22 января 2024 г. №38 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2022 г. №146»

Роскадастр должен хранить бумажные разделы Единого госреестра прав на недвижимость и сделок с ней в течение 3 лет после 23 января 2024 г. Затем они уничтожаются. Разделы должны храниться в специально оборудованных помещениях, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение их хищения, утраты или порчи, а также искажения, подделки или утраты информации.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 16 января 2024 г. №9 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2021 г. №1358»

Граждан и организации могут через личный кабинет на Госуслугах информировать о направлении им официальных документов по почте и ознакомлять с их электронными копиями. В связи с изменением законодательства уточнен порядок использования портала в указанных целях. Поправки носят редакционный характер.

Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2024 г. №45-р

Правительство РФ конкретизировало цели и задачи Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 г. Предусмотрены профориентация школьников, упрощение трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, развитие цифровых систем в сфере занятости и др. Обновлен план мероприятий по реализации программы.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2024 г. «Успейте подать заявку на ИТ-отсрочку от срочной службы»

С 22 января по 6 февраля сотрудники ИТ-компаний могут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 г. Работодатели должны проверить и подтвердить полученные данные и отправить их в Минцифры до 10 февраля через единый портал. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. Минцифры передаст информацию в Минобороны до 2 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Перечислены критерии для включения ИТ-специалистов в списки.

Отмечено, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 г. ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.

Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 января 2024 г. №13-00022/24

При предоставлении сведений из ЕГРН проверяются в т. ч. запрос и прилагаемые к нему документы на предмет соответствия установленным требованиям.

Если запрос о предоставлении сведений ограниченного доступа подан в электронной форме, то он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, за исключением случаев, когда можно использовать простую электронную подпись.

Если электронный запрос подает представитель заявителя, то требуется электронная доверенность, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица или нотариуса.

Российский рынок средств РК стабилизируется в перспективе 3–5 лет CNews Analytics

Таким образом, средства электронной подписи, применяемые при подаче запроса и прилагаемых к запросу электронных документов (за исключением случаев использования простой электронной подписи), должны быть сертифицированы и совместимы со средствами электронной подписи, применяемыми ППК «Роскадастр».

Региональное законодательство

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 15 января 2024 г. №1 «Об особенностях опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов в Государственной информационной системе нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики (https://gisnpa-dnr.ru)»

Определен порядок опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления ДНР, уставами которых ГИС НПА Республики (gisnpa-dnr.ru) определена в качестве источника официального опубликования (обнародования). Приведены требования к электронным образам документов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать Цифровизация

Постановление Губернатора Вологодской области от 22 января 2024 г. №18 «О Департаменте информационной политики Правительства Вологодской области и о внесении изменений в отдельные постановления Губернатора области»

С 1 апреля 2024 года управление информационной политики Правительства Вологодской области переименовано в департамент.

Соответствующие корректировки внесены в структуру исполнительных органов власти.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Пензенской области от 18 января 2024 г. №19-пП «Об утверждении порядка доступа для голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»

Граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, смогут получить доступ для голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в МКД, проводимого с использованием ГИС ЖКХ, обратившись в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Доступ для голосования предоставляется в день обращения в МФЦ с оказанием консультационной и организационно-технической поддержки по вопросам использования ГИС ЖКХ.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Калужской области от 12 января 2024 г. №36 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области»

В целях повышения доступности информации о деятельности органов публичной власти Калужской области утверждена государственная программа Калужской области «Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области».

Срок реализации госпрограммы – 2024 – 2029 годы, в один этап.

Постановление вступает в силу с 1 января 2024 г.

Постановление Правительства Ростовской области от 15 января 2024 г. №13 «Об утверждении Положения о премиях молодым ученым Ростовской области, занимающимся научной и инновационной деятельностью»

Общее количество премий, присуждаемых молодым ученым Дона, проявившим особые способности в научной и инновационной деятельности, увеличено до 200 штук (от прежних 100).

Сумма одной премии – 20000 рублей (без учета суммы налогов); ранее – 16 285 рублей (с учетом суммы налогов).

Срок выплаты – до 1 ноября года, в котором премия присуждена (прежде – до 1 октября).

Соискателями смогут стать работники не только Южного федерального университета, как это было ранее, но и любого другого донского вуза (его филиала), являющегося для них основным местом работы.

Прописан алгоритм выдвижения кандидатов. Предельный их возраст – тот же: для не имеющих ученой степени – до 30 лет включительно; для кандидатов наук – до 35 лет включительно; для докторов наук – до 40 лет включительно.

Принятое ранее по этому вопросу постановление утрачивает силу.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.