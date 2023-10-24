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Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России

Российский интернет оказался не готов к атакам вероятного противника. Если атакующий будет действовать точно, то сможет ухудшить качество связи в целом российском регионе.

Как сломать Рунет

Современная аппаратная инфраструктура российского сегмента интернета оказалась очень уязвимой к внешним воздействиям. Как пишет Forbes со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова, атака извне может навредить стабильности Рунета в целом регионе, тем самым, вероятно, оставив сотни тысяч россиян без устойчивого доступа в Паутину.

Как отметил Андрей Липов, проблемы в стойкости Рунета к внешним атакам были выявлены в ходе учений в рамках так называемого «закона о суверенном интернете», вступившем в силу в ноябре 2019 г. Он дает Роскомнадзору право централизованно управлять всем трафиком в стране Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в случае внешних угроз. В ходе каких именно учений по отключению Рунета от интернета были сделаны такие выводы, Липов не уточнил. Всего таких учений на момент выхода материала было проведено шесть – последние состоялись в июле 2023 г.

Как оказалось, если вероятный противник атакует некоторые отдельные сетевые объекты, то это негативно скажется на доступности связи в целом регионе, сказал руководитель Роскомнадзора. О каких именно сетевых объектах идет речь, он уточнять не стал, отметив лишь, что это «некие линии и сооружения связи».

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Фото: Официальный интернет-портал Администрации Томской области
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«По итогам последних учений выявлены проблемы, связанные с живучестью сетей связи в условиях преднамеренного воздействия на линии и сооружения связи. Прекращение работы отдельных сетевых объектов может оказать влияние на доступность услуг связи во всем субъекте», – сказал Андрей Липов (цитата по «Интерфаксу»).

Нужно больше учений

Андрей Липов называет учения по обособлению Рунета от всего остального мира «действенным механизмом для выявления угроз работе сетей и для выработки мер реагирования». Он акцентировал внимание на том факте, что результаты ранее проведенных таких мероприятий привели к новым поправкам к действующему в России законодательству.

За четыре года с момента начала действия закона «о суверенном интернете» учения по отключению Рунета проводились шесть раз, согласно статистике, приведенной замглавы Роскомнадзора Олегом Терляковым. Первое такое мероприятие состоялось спустя месяц после вступления закона в силу, в декабре 2019 г. Результаты первых учений оказались неутешительными. В ходе тестирования была обнаружена высокая степень уязвимости российских сотовых сетей в части каналов сигнализации.

В октябре 2019 г. CNews писал, что подобные учения будут проводиться как минимум раз в год. Исходя из того, что закон действует четыре года, а учений проведено шесть, по минимальной программе власти идти не стали.

Лишние подробности ни к чему

С течением времени Роскомнадзор и другие участники учений предоставляли все меньше информации о том, что именно тестировалось в рамках этих мероприятий. Так, известно, что в декабре 2019 г. проводилась «отработка угроз в электроэнергетической сфере», о чем говорил бывший замглавы Минцифры Алексей Соколов.

Новые учения, которые длились с 15 июня по 15 июля 2021 г., нужны были, по информации РБК, для тестирования отключения Рунета на физическом уровне. Детали учений, датированных августом 2022 г. и июлем 2023 г., Роскомнадзор официально не раскрывает.

Впрочем, существуют неофициальные подробности – согласно источникам РБК, учения, прошедшие в ночь на 5 июля 2023 г. подразумевали «выключение международного интернета». По их словам, делалось это с целью проверки способности Рунета функционировать в полной изоляции от внешнего мира.

В суверенный интернет по паспорту

Насколько реальна вероятность и опасность «внешних угроз», из-за которых потребуется дергать рубильник и лишать россиян возможности пользоваться полноценным интернетом, достоверно сказать нельзя. Но, по слухам, исходящим от зампреда комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Андрея Свинцова, в стране ведется работа над проектом под названием «Рунет 2.0».

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Фактически, «Рунет 2.0» – это интернет в миниатюре. По словам Свинцова, он будет наполнен строго ограниченным набором сайтов и сервисов, полностью соблюдающих российское законодательство, а подключиться к нему можно будет только по паспорту. Вернее, для входа будет использоваться специальный идентификатор, получить который можно будет строго после предъявления удостоверения личности.

Предполагается, что «Рунет 2.0», о котором впервые стало известно лишь в июне 2023 г., должен заработать до конца 2023 г., но на первом этапе – только в пилотном режиме. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Андрея Свинцова, персональный индентификатор позволит спецслужбам без труда отыскать «того, кто владеет этим аккаунтом».

Георгий Дорофеев

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