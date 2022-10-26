Россия приготовилась к полному отключению от интернета

Новые учения по отключению Рунета от Глобальной сети показали его готовность к такому развитию событий. В автономном режиме российский сегмент интернета работает устойчиво, хотя еще есть несколько проблем, подлежащих устранению.

Рубильник более не страшен

Российский сегмент интернета доказал свою способность к стабильной работе в случае полного его отключения от Всемирной паутины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергея Хуторцева.

Способность Рунета выстоять и продолжить исправно функционировать при отключении от Глобальной cети была протестирована в ходе специализированных испытаний, которые прошли успешно. Цикл мероприятий по тестированию российского сегмента интернета проводился в августе 2022 г.

«В августе были проведены ежегодные учения, – сообщил агентству Хуторцев. – В этом году (в 2022 г.; – прим. CNews) список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети “Интернет” к автономной работе в случае отключения его от Глобальной сети».

Трудности все еще есть

Удостоверившись в том, что Рунет может работать автономно, специалисты ГРЧЦ также выяснили, что его независимость от других сегментов Сети все же не 100-процентна. Так, по словам Хуторцева, некоторым ресурсам Рунета требуется обеспечить независимость от «зарубежных программных библиотек».

Дергать рубильник все еще рано

Также Хуторцев упомянул и проблему с российскими сертификатами, из-за которых многие сайты перешедшие на них, перестают открываться в иностранных браузерах. Как сообщал CNews, с такой проблемой могли столкнуться, в частности, посетители сайта Сбербанка.

Хуторцев подчеркнул, что необходимо «обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам». Что именно под этим подразумевается, он не уточнил.

В настоящее время скачать российские сертификаты можно с портала госуслуг, но в случае с ПК на базе ОС Windows, самой популярной в России настольной операционной системой, нужно будет выполнить целый ряд не совсем очевидных действий по их внедрению в компьютер. Кроме того, иностранные браузеры могут блокировать такие сертификаты; подобные прецеденты уже созданы.

Для чего нужны такие учения

Тестирование Рунета на работоспособность в условиях изоляции – это следствие появления в российском своде законов документа, известного как «закон о суверенном Рунете». Он вступил в силу 1 ноября 2019 г., а за полгода до этого российские операторы связи предрекали сильное замедление роста и развития сегмента интернета вещей и заодно возможную деградацию услуг связи по всей стране, которые может вызвать данный закон.

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Испытания российского сегмента интернета на работу в автономном режиме обязаны проводиться ежегодно. Как сообщал CNews, это требование прописано в постановлении, подписанном бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым и вступившем в силу одновременно с самим законом, то есть 1 ноября 2019 г.

Первый блин комом

Первые учения по отключению Рунета от интернета состоялись в конце декабря 2019 г. Участников процесса было немало – в тестировании были задействованы в первую очередь многочисленные госструктуры и операторы связи. В списке первых оказались Росскомнадзор, Россвязь (ликвидирована в ноябре 2020 г.), ФСБ, ФСТЭК, ФСО, МВД, Минобороны, Минэнерго, МЧС и Росгвардия. Со стороны операторов связи присутствовали «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, «Ростелеком» и «Транстелеком». Среди участников также были компании «Современные радиотехнологии» (торговая марка «Стриж»), Group IB, «Позитив технолоджис» и «Лаборатория Касперского».

Результаты первых учений оказались весьма и весьма неутешительными. В ходе тестирования была обнаружена высокая степень уязвимости российских сотовых сетей в части каналов сигнализации.