Спецпроекты

В России стартовали продажи Smart-мониторов Samsung M5 и M7. Цены

Техника

В России стартовали продажи интеллектуального монитора Samsung, о выходе которого сообщалось в ноябре 2020 г. Smart-монитор представлен на рынке в двух моделях: М5 поддерживает разрешение Full HD (FHD) и доступна с диагональю 27 и 32 дюйма; M7 поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD) и доступна с диагональю 32 дюйма.

Устройства можно приобрести на официальном сайте Samsung и в магазинах партнеров. Стоимость M5 с диагональю 27 дюймов составляет 18990 руб., а с диагональю 32 дюйма – 20990 руб. Smart-монитор M7 с диагональю 32 дюйма можно приобрести за 28990 руб.

Новинка отличается от других мониторов расширенным набором поддерживаемых функций, в число которых входит потоковая трансляция контента, подключение мобильных устройств и ПК, а также зарядка смартфонов.

В новых условиях пользователи постепенно превращают свои квартиры в домашние офисы и учебные классы. Smart-монитор Samsung упрощает процесс этой трансформации, он позволяет работать с приложениями Microsoft 365 без подключения к компьютеру через встроенный адаптер Wi-Fi, при этом к нему можно легко подключить ноутбук или смартфон, также устройство поддерживает Bluetooth 4.2. После рабочего дня Smart-монитор можно использовать как центр развлечений, устройство поддерживает все основные приложения для потокового просмотра, такие как Netflix, Prime Video, YouTube и другие местные VOD-сервисы.

Другие материалы рубрики

Nokia выпустила уникальный смартфон с большим экраном и солидной батареей за копейки. Видео

Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры

В России заблокирован свободный и открытый мессенджер

Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе

«Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей

В мире грядет гигантский скачок цен на слегка устаревшую оперативную память

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как записать экран сессии на Windows 10

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров