В России стартовали продажи Smart-мониторов Samsung M5 и M7. Цены

В России стартовали продажи интеллектуального монитора Samsung, о выходе которого сообщалось в ноябре 2020 г. Smart-монитор представлен на рынке в двух моделях: М5 поддерживает разрешение Full HD (FHD) и доступна с диагональю 27 и 32 дюйма; M7 поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD) и доступна с диагональю 32 дюйма.

Устройства можно приобрести на официальном сайте Samsung и в магазинах партнеров. Стоимость M5 с диагональю 27 дюймов составляет 18990 руб., а с диагональю 32 дюйма – 20990 руб. Smart-монитор M7 с диагональю 32 дюйма можно приобрести за 28990 руб.

Новинка отличается от других мониторов расширенным набором поддерживаемых функций, в число которых входит потоковая трансляция контента, подключение мобильных устройств и ПК, а также зарядка смартфонов.

В новых условиях пользователи постепенно превращают свои квартиры в домашние офисы и учебные классы. Smart-монитор Samsung упрощает процесс этой трансформации, он позволяет работать с приложениями Microsoft 365 без подключения к компьютеру через встроенный адаптер Wi-Fi, при этом к нему можно легко подключить ноутбук или смартфон, также устройство поддерживает Bluetooth 4.2. После рабочего дня Smart-монитор можно использовать как центр развлечений, устройство поддерживает все основные приложения для потокового просмотра, такие как Netflix, Prime Video, YouTube и другие местные VOD-сервисы.