Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1

Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1.

Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение размера экрана и корпуса, а также углы обзора 178° для более реалистичного изображения и приятного просмотра.

Версии Mi TV P1 43” и 55” обеспечивают выское качество изображения с разрешением 4K UHD и поддержкой Dolby Vision. Кроме того, Mi TV P1 55” дополнительно улучшает качество изображения с помощью HDR10+, что позволяет телевизору генерировать широкий динамический диапазон и делать изображение еще более ярким и реалистичным. Чтобы дополнить потрясающие визуальные эффекты, обе модели предлагают технологию MEMC, позволяющую телевизору воспроизводить невероятно плавное изображение без задержек.

Mi TV P1 поставляется с интеллектуальной рекомендательной системой PatchWall и богатой экосистемой контента с системой Android TV и предустановленными популярными приложениями, такими как Netflix, Prime Video и YouTube. Пользователи также могут легко проецировать контент и игры со своих смартфонов или планшетов с помощью Chromecast и Miracast. Серия Mi TV P1 со встроенным «Google ассистентом» идеально подходит для голосового управления умным домом. Версии 55 и 43 дюймов поставляются со встроенным микрофоном на панели, чтобы пользователи могли голосовыми командами управлять телевизором и любыми умными устройствами без помощи рук.

Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1

Телевизор Mi TV 43” уже доступен для предзаказа на официальном сайте mi.com по цене 33990 руб. Позднее он появится в продаже у всех официальных партнеров. Mi TV 32” и Mi TV 55” скоро будут доступны по цене 20990 и 47990 руб. соответственно.