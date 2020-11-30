Nokia готовится ворваться на рынок ноутбуков и планшетов. Девять моделей уже готовы

Nokia хочет возобновить производство ноутбуков и планшетов под своим брендом. Она получила сертификат сразу для девяти устройств, но пока только в Индии. Рынок лэптопов она попыталась захватить в 2009 г., а выпуском планшетов занялась в 2013 г., но успеха в этом она так и не добилась.

Возвращение компьютеров Nokia

Под брендом Nokia в обозримом будущем на мировом рынке могут появиться планшетные компьютеры и ноутбуки. Как пишет портал GizmoChina, компания HMD Global, владеющая лицензией на выпуск техники под всем известной финской маркой, сертифицировала сразу девять таких устройств.

HMD Global получила сертификаты на эти гаджетов в Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS). На момент публикации материала были известны лишь их модельные номера, не дающие представления ни об их характеристиках, ни о дате поступления в продажу. Также неизвестно, сколько среди этих устройств именно ноутбуков, а сколько – планшетов. Пока не исключается даже выход гибридных моделей – например, с сенсорным экраном, раскрывающимся на 360 градусов, или со съемной аппаратной клавиатурой.

Почему именно Индия

Nokia не сообщает, почему ее новые ноутбуки и планшеты прошли сертификацию именно в Индии. Между тем, это не первый случай, когда ее новые гаджеты выходят первым делом именно в этой стране.

Не исключено, что девять моделей - это всего лишь несколько модификаций двух-трех устройств

В декабре 2019 г. Nokia впервые за последние 30 лет вернулась к выпуску телевизоров и анонсировала модель Smart TV с экраном на 55 дюймов и встроенной прошивкой Android TV 9 Pie. Он был разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart и поступил в продажу, на первом этапе, только лишь в Индии.

Свои телевизоры Smart LED TV 2020 модельного года Nokia, как сообщал CNews, сразу привезла в Европу. Возможно, с планшетами/ноутбуками она поступит так же и не станет ограничиваться одной лишь Индией.

Опыт имеется

Nokia, несмотря на то, что известна большинству как производитель мобильных телефонов и смартфонов, на самом деле, имеет опыт выпуска и ноутбуков, и планшетных компьютеров. Другое дело, что она не занималась этим годами – с момента перехода бренда под крыло HMD Global в мае 2016 г. такие устройства в ее модельном ряду не появлялись.

Пробовать себя в роли производителя мобильных ПК Nokia начала еще почти 12 лет назад. CNews сообщал, что о планах по выпуску своего первого ноутбука компания заявила в феврале 2009 г. Анонс состоялся в конце августа 2009 г. – устройство получило название Nokia Booklet 3G и принадлежность к очень популярному тогда классу ультракомпактных лэптопов – нетбуков.

Nokia Booklet 3G, самый первый лэптоп Nokia

Nokia Booklet 3G оснащался 10-дюймовым HD-дисплеем и, что самое главное, работал на базе полноценной ОС Windows 7 (Microsoft начала поставлять ее производителям ПК в июле 2009 г.). В этом ему помогала аппаратная платформа Intel, в центре которой был процессор линейки Atom.

Экспериментировать с планшетами Nokia начала заметно позже – в 2013 г. В августе 2013 г. в Сеть утекла детальная информация о ее первом планшете, в том числе и сведения о наличии у него ОС Windows RT – упрощенной версией Windows 8 с крайне ограниченным набором функций.

Nokia Lumia 2520

Премьера «первенца» Nokia прошла в конце октября 2013 г. Планшет получил название Lumia 2520, 10,1-дюймовый HD-дисплей, 32 ГБ встроенной памяти и ARM-процессор Qualcomm Snapdragon 800 (четыре ядра, 2,2 ГГц), а также 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и батарею на 8120 мАч. Весил планшет свыше 610 граммов.

Неудачная попытка вернуться

После перехода к HMD Global Nokia пыталась вновь открыть для себя рынок планшетных компьютеров. О разработке ее нового планшета стало известно в январе 2017 г. и Nokia готовилась явить миру то, чего не было на рынке на тот момент, и чего нет до сих пор.

Монструозный планшет Nokia

Компания работала над планшетом с экраном на 18,4 дюйма при разрешении Quad HD или 2560х1440 точек. Она собиралась экипировать его 4 ГБ оперативной памяти, флагманским (на тот момент) мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 64 ГБ встроенной памяти. Работать планшет должен был под управлением ОС Android. Спустя почти четыре года с момента появления первых сведений о нем компьютер так и не появился в свободной продаже – Nokia сосредоточилась на Android-смартфонах, перевыпуске классических телефонов и захвате рынка смарт-ТВ.