Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Nokia приготовила для европейских стран семь новых смарт-ТВ серии Smart LED TV с диагональю от 32 до 75 дюймов. Все работают на базовом Android TV без дополнений и поставляются с умным пультом с подсветкой. Релиз состоится в начале декабря 2020 г.

Умные ТВ Nokia

Компания Nokia анонсировала новую линейку умных телевизоров Smart LED TV. Как пишет ресурс GizmoChina, Nokia собирается продавать их не только в Индии и Китае, как было с ее предыдущими смарт-ТВ, а в Европе.

Серия Smart LED TV состоит из семи моделей, отличающихся, главным образом, диагональю экрана – электронная составляющая у них на 95% идентичная. Nokia предложила европейским покупателям ТВ с диагональю от 32 дюймов (81,3 см) до 75 дюймов (190,5 см). Цены на них варьируются от 400 евро (36,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2020 г.) за самую компактную модель до 1400 евро (126,8 тыс. руб.) за самую крупногабаритную. Начало продаж запланировано на 1 декабря 2020 г.

nokia600.jpg

Умных ТВ Nokia в одночасье стало сразу на семь больше

В рыночную стоимость новых умных телевизоров Nokia входит пульт ДУ с подсветкой кнопок. На нем есть отдельные кнопки запуска YouTube и онлайн-кинотеатра Netflix, который с октября 2020 г. полностью адаптирован для российского рынка, включая субтитры и дубляж на русском языке, а вместе с ними – цены в рублях вместо евро, как было раньше.

Кнопка запуска голосового ассистента на пульте тоже присутствует.

Стоимость телевизоров Nokia Smart LED TV

Модель Диагональ экрана, дюйм Цена, евро Цена, руб.
Smart LED TV 32 32 400 36,2 тыс.
Smart LED TV 43 43 550 49,8 тыс.
Smart LED TV 50 50 600 54,4 тыс.
Smart LED TV 55 55 700 63,4 тыс.
Smart LED TV 58 58 800 72,5 тыс.
Smart LED TV 65 65 900 81,5 тыс.
Smart LED TV 75 75 1 400 126,8 тыс.

Источник: Nokia

Вся линейка поставляется с Android TV 9 – особой версией мобильной ОС Google Android, предназначенной для смарт-телевизоров. В данном случае установлена ее «чистая» версия – без дополнительных оболочек, как, например, в смарт-ТВ Xiaomi, и россыпи предустановленных нештатных приложений.

Дисплеи и звук

Шесть телевизоров Nokia Smart LED TV из семи поддерживают разрешение 4К или 3840х2160 точек. Оно недоступно лишь самой младшей и самой бюджетной 32-дюймовой модели – здесь есть только 1920х1080 (Full HD) и ни пикселем больше. Nokia заявляет о поддержке технологии улучшения изображения Dolby Vision во всех представителях линейки и матрицах IPS с углами обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. OLED-панели в данной серии не предусмотрены.

nokia601.jpg

65-дюймовая модель

Еще одно отличие экрана в младшей модели – пиковая яркость 250 нит против 320 в остальных смарт-ТВ. Прочие параметры дисплеев идентичны во всех новых телевизорах.

nokia602.jpg

Самый младший представитель серии

Со звуком ситуация несколько иная – в каждом ТВ есть по два динамика, но их суммарная мощность разнится от модели к модели. Так, в 32-дюймовой она равна 12 Вт против 20 Вт в 43-, 50-, 55- и 58-дюймовых ТВ. Оставшиеся два телевизора укомплектованы парой 12-ваттных динамиков (24 Вт в сумме), а вот поддержка технологий Dolby Digital Plus и DTS Sound есть во всех ТВ без исключения.

«Железная часть»

Все семь новых смарт-ТВ Nokia базируются на некоем четырехъядерном ARM-процессоре, модель которого производитель не раскрывает. Его ядра – это Cortex A55 с неустановленной частотой, и вместе с ними в составе чипа есть трехъядерная видеокарта Mali-470 MP3.

nokia603.jpg

Комплектный пульт ДУ

В 32-дюймовом телевизоре объем оперативной памяти DDR3 равен 1 ГБ, во всех остальных – 1,5 ГБ, емкость встроенного накопителя у всех одинаковая – 8 ГБ. Пользователю доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11 ac на 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, а также три или четыре HDMI-порта (в зависимости от модели), один из которых даже с поддержкой технологии ARC. В наличии два порта USB 2.0, разъем Ethernet для проводного подключения к роутеру или локальной сети, VGA-порт и 3,5-миллимеровый разъем для подключения наушников или внешней акустики.

nokia604.jpg

Интерфейс прошивки новых смарт-ТВ Nokia

Модели с экранами на 32, 43, 50 и 55 дюймов комплектуются стандартной монолитной подставкой. Оставшиеся три ТВ поставляются с двумя разядельными ножками.

Как Nokia пришла к производству смарт-ТВ

В России и большинстве стран мира компания Nokia известна в первую очередь своими сотовыми телефонами и смартфонами на базе ОС Symbian. Она многие годы была лидером на мировом рынке мобильных средств связи, пока в 2007 г. Apple не выпустила свой самый первый iPhone. В настоящее время под брендом Nokia силами финской HMD Global выпускаются Android-смартфоны, но, по данным аналитической компании Canalys за III квартал 2020 г., по популярности они не входят не только в первую тройку, но даже в первую пятерку.

nokia605.jpg
Самый первый смарт-ТВ Nokia

О подготовке Nokia к выходу на рынок смарт-ТВ CNews сообщал в конце ноября 2019 г. Ее первым умным телевизором стал 55-дюймовый Smart TV 55, разработанный при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart и показанный в первых числах декабря 2019 г. на старте продаж в Индии он стоил в пределах $590 (44,8 тыс. руб.).

Но Smart TV 55 был для Nokia первым именно умным телевизором – обычные телевизоры под этой маркой успешно продавались и раньше. Их можно было приобрести во многих странах мира, в том числе, и в России.

nokia606.jpg
ЭЛТ-телевизор Nokia образца XX века

В 1994 г. Nokia даже собиралась развернуть производство телевизоров на территории России. Однако летом 1996 г. компания сообщила о планах по продаже своего ТВ-бизнеса компании Semi-Tech, и к концу сентября 1996 г. была закрыта ее первая фабрика по выпуску ТВ в Германии. Окончательно выпуск телевизоров Nokia был прекращен в 1999 г.

Другие материалы рубрики

После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты

Samsung отправит привычный формат смартфонов в небытие

Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео

Банковские мошенники нашли новый способ обмана россиян по телефону. Теперь их запугивают кредитами

Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора»

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Техноблог

Что такое блю-блокеры и зачем они нужны

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Показать еще

Наука

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче