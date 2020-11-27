Nokia выпустила россыпь смарт-ТВ на чистом Android. Цена

Nokia приготовила для европейских стран семь новых смарт-ТВ серии Smart LED TV с диагональю от 32 до 75 дюймов. Все работают на базовом Android TV без дополнений и поставляются с умным пультом с подсветкой. Релиз состоится в начале декабря 2020 г.

Умные ТВ Nokia

Компания Nokia анонсировала новую линейку умных телевизоров Smart LED TV. Как пишет ресурс GizmoChina, Nokia собирается продавать их не только в Индии и Китае, как было с ее предыдущими смарт-ТВ, а в Европе.

Серия Smart LED TV состоит из семи моделей, отличающихся, главным образом, диагональю экрана – электронная составляющая у них на 95% идентичная. Nokia предложила европейским покупателям ТВ с диагональю от 32 дюймов (81,3 см) до 75 дюймов (190,5 см). Цены на них варьируются от 400 евро (36,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 ноября 2020 г.) за самую компактную модель до 1400 евро (126,8 тыс. руб.) за самую крупногабаритную. Начало продаж запланировано на 1 декабря 2020 г.

Умных ТВ Nokia в одночасье стало сразу на семь больше

В рыночную стоимость новых умных телевизоров Nokia входит пульт ДУ с подсветкой кнопок. На нем есть отдельные кнопки запуска YouTube и онлайн-кинотеатра Netflix, который с октября 2020 г. полностью адаптирован для российского рынка, включая субтитры и дубляж на русском языке, а вместе с ними – цены в рублях вместо евро, как было раньше.

Кнопка запуска голосового ассистента на пульте тоже присутствует.

Стоимость телевизоров Nokia Smart LED TV

Модель Диагональ экрана, дюйм Цена, евро Цена, руб. Smart LED TV 32 32 400 36,2 тыс. Smart LED TV 43 43 550 49,8 тыс. Smart LED TV 50 50 600 54,4 тыс. Smart LED TV 55 55 700 63,4 тыс. Smart LED TV 58 58 800 72,5 тыс. Smart LED TV 65 65 900 81,5 тыс. Smart LED TV 75 75 1 400 126,8 тыс.

Источник: Nokia

Вся линейка поставляется с Android TV 9 – особой версией мобильной ОС Google Android, предназначенной для смарт-телевизоров. В данном случае установлена ее «чистая» версия – без дополнительных оболочек, как, например, в смарт-ТВ Xiaomi, и россыпи предустановленных нештатных приложений.

Дисплеи и звук

Шесть телевизоров Nokia Smart LED TV из семи поддерживают разрешение 4К или 3840х2160 точек. Оно недоступно лишь самой младшей и самой бюджетной 32-дюймовой модели – здесь есть только 1920х1080 (Full HD) и ни пикселем больше. Nokia заявляет о поддержке технологии улучшения изображения Dolby Vision во всех представителях линейки и матрицах IPS с углами обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. OLED-панели в данной серии не предусмотрены.

65-дюймовая модель

Еще одно отличие экрана в младшей модели – пиковая яркость 250 нит против 320 в остальных смарт-ТВ. Прочие параметры дисплеев идентичны во всех новых телевизорах.

Самый младший представитель серии

Со звуком ситуация несколько иная – в каждом ТВ есть по два динамика, но их суммарная мощность разнится от модели к модели. Так, в 32-дюймовой она равна 12 Вт против 20 Вт в 43-, 50-, 55- и 58-дюймовых ТВ. Оставшиеся два телевизора укомплектованы парой 12-ваттных динамиков (24 Вт в сумме), а вот поддержка технологий Dolby Digital Plus и DTS Sound есть во всех ТВ без исключения.

«Железная часть»

Все семь новых смарт-ТВ Nokia базируются на некоем четырехъядерном ARM-процессоре, модель которого производитель не раскрывает. Его ядра – это Cortex A55 с неустановленной частотой, и вместе с ними в составе чипа есть трехъядерная видеокарта Mali-470 MP3.

Комплектный пульт ДУ

В 32-дюймовом телевизоре объем оперативной памяти DDR3 равен 1 ГБ, во всех остальных – 1,5 ГБ, емкость встроенного накопителя у всех одинаковая – 8 ГБ. Пользователю доступны модули беспроводной связи Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11 ac на 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, а также три или четыре HDMI-порта (в зависимости от модели), один из которых даже с поддержкой технологии ARC. В наличии два порта USB 2.0, разъем Ethernet для проводного подключения к роутеру или локальной сети, VGA-порт и 3,5-миллимеровый разъем для подключения наушников или внешней акустики.

Интерфейс прошивки новых смарт-ТВ Nokia

Модели с экранами на 32, 43, 50 и 55 дюймов комплектуются стандартной монолитной подставкой. Оставшиеся три ТВ поставляются с двумя разядельными ножками.

Как Nokia пришла к производству смарт-ТВ

В России и большинстве стран мира компания Nokia известна в первую очередь своими сотовыми телефонами и смартфонами на базе ОС Symbian. Она многие годы была лидером на мировом рынке мобильных средств связи, пока в 2007 г. Apple не выпустила свой самый первый iPhone. В настоящее время под брендом Nokia силами финской HMD Global выпускаются Android-смартфоны, но, по данным аналитической компании Canalys за III квартал 2020 г., по популярности они не входят не только в первую тройку, но даже в первую пятерку.

Самый первый смарт-ТВ Nokia

О подготовке Nokia к выходу на рынок смарт-ТВ CNews сообщал в конце ноября 2019 г. Ее первым умным телевизором стал 55-дюймовый Smart TV 55, разработанный при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart и показанный в первых числах декабря 2019 г. на старте продаж в Индии он стоил в пределах $590 (44,8 тыс. руб.).

Но Smart TV 55 был для Nokia первым именно умным телевизором – обычные телевизоры под этой маркой успешно продавались и раньше. Их можно было приобрести во многих странах мира, в том числе, и в России.

ЭЛТ-телевизор Nokia образца XX века

В 1994 г. Nokia даже собиралась развернуть производство телевизоров на территории России. Однако летом 1996 г. компания сообщила о планах по продаже своего ТВ-бизнеса компании Semi-Tech, и к концу сентября 1996 г. была закрыта ее первая фабрика по выпуску ТВ в Германии. Окончательно выпуск телевизоров Nokia был прекращен в 1999 г.