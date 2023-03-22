Nokia выпустила сверхдешевый смартфон с большим съемным аккумулятором. Видео

Nokia выпустила новый смартфон C12 Pro, за который просит в пределах 6500 руб. Аппарат работает от аккумулятора на 4000 мАч, который в любой момент можно вытащить и поменять на новый без обращения в сервисный центр. В России смартфон если и появится, то только по «серым» или «параллельным» схемам — Nokia покинула российский рынок, поддержав санкции Запада.

Давно забытая функция

Компания Nokia анонсировала новый смартфон C12 Pro из числа супербюджетных по меркам 2023 г. Главная особенность устройства — съемный аккумулятор, что позволяет не только не рисковать остаться без связи и иметь возможность оперативно заменить разрядившуюся батарею на полностью заряженную, но и полностью обесточить смартфон. Это может потребоваться, например, на отдыхе.

C12 Pro стоит всего $85 (6530 руб. по курсу ЦБ на 23 марта 2023 г.) и предлагается сине-сером, темно-сером и светло-зеленом оттенках пластикового корпуса. Индия стала первой страной, в которой начались его продажи, но информации появлении C12 Pro в других государствах на момент выхода материала не было.

В Россию по официальным каналам C12 Pro в обозримом будущем точно не приедет, ведь Nokia – одна из многих компаний, решивших не иметь ничего общего с этой страной. Сначала она прекратила поставки своего телеком-оборудования российским операторам связи, а потом расширила ограничения еще и на потребительские устройства, в том числе и на смартфоны — для этого она даже инициировала процедуру ликвидации своего российского юрлица.

Фото: Nokia Nokia C12 Pro

Теперь у россиян, желающих купить C12 Pro, есть три выхода, и самый очевидный из них — заказать смартфон у «серых» импортеров. Также можно попробовать оформить заказ на индийских торговых площадках, например, на Flipkart, но нет гарантии, что посылка придет. Третий вариант — дождаться, пока российские ритейлеры привезут смартфон по схемам параллельного импорта. На 23 марта 2023 г., несмотря на уход Nokia из России, ее смартфоны по-прежнему были доступны в «Ситилинке», «М.Видео», DNS и ряде других крупных сетей.

Основное конкурентное преимущество

С учетом стоимости Nokia C12 Pro, многого от этого смартфона ожидать ни в коем случае не стоит. На деле, разработчики попытались сэкономить и на главной особенности этого смартфона — съемном аккумуляторе, и попытка эта увенчалась успехом.

В C12 Pro установлена сравнительно большая по современным меркам батарея — 4000 мАч она легко поддается замене, располагаясь под съемной задней крышкой, но ни о какой быстрой или хотя бы удобной ее зарядке речи здесь нет.

Распаковка смартфона

Чтобы зарядить C12 Pro, сперва потребуется найти где-нибудь кабель microUSB, и это в эпоху повсеместного перехода на более современный интерфейс USB-C. Затем придется запастись терпением, потому что быстрой зарядки в смартфоне нет — максимум 10 Вт. Из плюсов — столь медленная зарядка, в отличие от быстрых, не будет перегревать аккумулятор и тем самым продлит срок его службы.

Полноценный Android ни к чему

Nokia оснастила C12 Pro 64 ГБ встроенной памяти, из которых 2 ГБ можно отдать под виртуальную оперативную память. Здесь это жизненная необходимость — в телефоне по умолчанию установлено 2 ГБ ОЗУ, а в более дорогой версии используется 3-гигабайтный модуль.

Через это в смартфоне нет полноценной операционной системы Android, так как Google не позволяет устанавливать ее на устройства с менее чем 3 ГБ оперативной памяти. Пользоваться придется ее упрощенной версией Android 12 Go Edition, которая в данном случае будет получать обновления и патчи безопасности в течение двух лет.

Слишком много нанометров

Новый бюджетный смартфон Nokia построен на не очень «свежем» процессоре — на Unisoc SC9863A1. Этот чип дебютировал четыре с половиной года назад, в ноябре 2018 г., и производится по древнему техпроцессу 28 нм. Внутри Unisoc SC9863A1 находятся восемь ядер — по четыре Cortex-A55 в версии на 1,6 и 1,200 ГГц, которые в сумме «выбивают» около 100 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu.

Фото: Nokia Массивный модуль основной камеры в С12 Pro - не более чем дань моде

К прочим спецификациям Nokia C12 Pro относятся пластиковый корпус, слот под карты microSD, поддержка двух SIM-карт и сетей LTE, а также две фотокамеры — 8 МП сзади и 5 МП в каплевидном вырезе в экране. Сам дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма и поддерживает разрешение 1600х720 точек или HD+, базируясь на матрице IPS. Сканер отпечатков пальцев и модуль NFC в комплектацию смартфона не входят, однако все это можно объяснить крайне невысокой его ценой.

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