Россиян оставляют без «серых» iPhone. Apple будет мстить магазинам за их продажу

Apple ввела штрафы для розничных магазинов которые продают iPhone по «серым» каналам. Это касается пока только магазинов в Индии, но смартфоны они продают в целый ряд стран, среди которых есть и Россия. Но это не новые антироссийские санкции – Apple всего лишь хочет защитить крупнейшую страну мира от нехватки iPhone.

«Серый» индийский импорт

Компания Apple вскрыла схему «серых» продаж ее смартфонов в Индии посредством местных розничных магазинов и ввела штрафы за это, пишет издание Business Standard. Эти магазины устроили массовый сбыт iPhone за рубеж – мобильники, которые предназначались для покупателей в Индии, внезапно стали в больших количествах всплывать в самых разных регионах мира.

В частности, индийские продавцы отправляли iPhone в страны Африки и Ближнего Востока. Часть партий отправлялась в Россию. Напомним, Apple ушла из России в начале 2022 г. Сейчас вся ее продукция, в том числе и доступная в официальной рознице, ввозится по параллельному импорту, который власти регулярно стремятся ограничить.

С заботой об индийцах

Прекратив свою деятельность в России, Apple не закрыла свое местное юрлицо и продолжает получать деньги от его работы. При этом она лишила покупателей своей техники официальной гарантии и то и дело удаляет российские приложения и их разработчиков из App Store.

Nandaperin / Unsplash Значительная часть индийских iPhone 17 Pro оказывается в России против воли Apple

В то же время Apple открыто заботится об индийцах – штраф за «серые» продажи iPhone для индийских магазинов техники введен для того, чтобы в стране не было дефицита этих мобильников. С момента релиза iPhone 17 магазины Индии начали массово продавать их в другие регионы мира по полулегальным каналам.

Это привело к тому, что запасы iPhone 17 всех доступных модификаций стали очень быстро заканчиваться на складах местных дистрибьюторов и ритейлеров, а это увеличивало сроки ожидания покупателем своего мобильника.

Проблема сначала коснулась только офлайн-ритейлеров, но довольно быстро распространилась и на магазины, торгующие исключительно в интернете. И это не только небольшие онлайн-витрины, но и гигантские маркетплейсы. От нехватки iPhone 17 сейчас страдают индийский Flipkart и подразделение Amazon в Индии.

Напомним, что Индия – это крупнейшая страна в мире по численности населения. В настоящее время в мире насчитывается около 1,5 млрд индийцев.

Могли бы и больше

С учетом того, что в Индии возник дефицит iPhone 17, может сложиться впечатление, что эти смартфоны перепродаются в другие страны в огромных количествах. На деле это не так. Business Standard пишет, что, по подсчетам дистрибьюторов Apple, «всерую» индийские магазины продают лишь 5% всех iPhone.

Что самое важное, основным «реципиентом» таких iPhone является Россия, и экспорт в эту страну исчисляется миллиардами долларов. Для примера, в октябре 2025 г. Индия отправила в Россию одних только iPhone на $1,6 млрд – треть от суммарного ежемесячного экспорта смартфонов этой страны.

Все дело в деньгах

Основная причина, по которой индийские магазины отправляют новые iPhone в Россию – это вовсе не желание помочь жителям подсанкционной страны никогда не столкнуться с дефицитом американских мобильников. Никакого стремления помочь здесь нет – магазины техники в Индии просто хотят заработать больше денег.

По подсчетам Business Standard, самый базовый iPhone 17 с 256 ГБ встроенной памяти в Индии стоит в среднем 82,9 тыс. рупий (73 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.) в зависимости от ритейлера. Если же магазин продаст его «на сторону», то может заработать почти 89 тыс. рупий или около 78 тыс. руб.

Теперь за такие махинации индийским магазинам грозит штраф, размер которого Apple не уточняет. Она выпишет его, если iPhone, предназначенный для рынка Индии, в течение 90 дней после его покупки будет активирован с использованием SIM-карты другой страны.

Пока неясно, как Apple поймет, что смартфон не был продан туристу в Индии, который вставил в него SIM-карту оператора из своей страны.

Многократное нарушение нового правила может обернуться для ритейлера попаданием в «черный список» Apple, после чего он уже не сможет продавать iPhone.