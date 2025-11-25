Разделы

Техника
|

Россиян оставляют без «серых» iPhone. Apple будет мстить магазинам за их продажу

Apple ввела штрафы для розничных магазинов которые продают iPhone по «серым» каналам. Это касается пока только магазинов в Индии, но смартфоны они продают в целый ряд стран, среди которых есть и Россия. Но это не новые антироссийские санкции – Apple всего лишь хочет защитить крупнейшую страну мира от нехватки iPhone.

«Серый» индийский импорт

Компания Apple вскрыла схему «серых» продаж ее смартфонов в Индии посредством местных розничных магазинов и ввела штрафы за это, пишет издание Business Standard. Эти магазины устроили массовый сбыт iPhone за рубеж – мобильники, которые предназначались для покупателей в Индии, внезапно стали в больших количествах всплывать в самых разных регионах мира.

В частности, индийские продавцы отправляли iPhone в страны Африки и Ближнего Востока. Часть партий отправлялась в Россию. Напомним, Apple ушла из России в начале 2022 г. Сейчас вся ее продукция, в том числе и доступная в официальной рознице, ввозится по параллельному импорту, который власти регулярно стремятся ограничить.

С заботой об индийцах

Прекратив свою деятельность в России, Apple не закрыла свое местное юрлицо и продолжает получать деньги от его работы. При этом она лишила покупателей своей техники официальной гарантии и то и дело удаляет российские приложения и их разработчиков из App Store.

app6.jpg

Nandaperin / Unsplash
Значительная часть индийских iPhone 17 Pro оказывается в России против воли Apple

В то же время Apple открыто заботится об индийцах – штраф за «серые» продажи iPhone для индийских магазинов техники введен для того, чтобы в стране не было дефицита этих мобильников. С момента релиза iPhone 17 магазины Индии начали массово продавать их в другие регионы мира по полулегальным каналам.

Это привело к тому, что запасы iPhone 17 всех доступных модификаций стали очень быстро заканчиваться на складах местных дистрибьюторов и ритейлеров, а это увеличивало сроки ожидания покупателем своего мобильника.

Проблема сначала коснулась только офлайн-ритейлеров, но довольно быстро распространилась и на магазины, торгующие исключительно в интернете. И это не только небольшие онлайн-витрины, но и гигантские маркетплейсы. От нехватки iPhone 17 сейчас страдают индийский Flipkart и подразделение Amazon в Индии.

Напомним, что Индия – это крупнейшая страна в мире по численности населения. В настоящее время в мире насчитывается около 1,5 млрд индийцев.

Могли бы и больше

С учетом того, что в Индии возник дефицит iPhone 17, может сложиться впечатление, что эти смартфоны перепродаются в другие страны в огромных количествах. На деле это не так. Business Standard пишет, что, по подсчетам дистрибьюторов Apple, «всерую» индийские магазины продают лишь 5% всех iPhone.

Что самое важное, основным «реципиентом» таких iPhone является Россия, и экспорт в эту страну исчисляется миллиардами долларов. Для примера, в октябре 2025 г. Индия отправила в Россию одних только iPhone на $1,6 млрд – треть от суммарного ежемесячного экспорта смартфонов этой страны.

Все дело в деньгах

Основная причина, по которой индийские магазины отправляют новые iPhone в Россию – это вовсе не желание помочь жителям подсанкционной страны никогда не столкнуться с дефицитом американских мобильников. Никакого стремления помочь здесь нет – магазины техники в Индии просто хотят заработать больше денег.

По подсчетам Business Standard, самый базовый iPhone 17 с 256 ГБ встроенной памяти в Индии стоит в среднем 82,9 тыс. рупий (73 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.) в зависимости от ритейлера. Если же магазин продаст его «на сторону», то может заработать почти 89 тыс. рупий или около 78 тыс. руб.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

Теперь за такие махинации индийским магазинам грозит штраф, размер которого Apple не уточняет. Она выпишет его, если iPhone, предназначенный для рынка Индии, в течение 90 дней после его покупки будет активирован с использованием SIM-карты другой страны.

Пока неясно, как Apple поймет, что смартфон не был продан туристу в Индии, который вставил в него SIM-карту оператора из своей страны.

Многократное нарушение нового правила может обернуться для ритейлера попаданием в «черный список» Apple, после чего он уже не сможет продавать iPhone.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Microsoft облажалась. Пользователи массово переходят на Linux в отместку за прекращение поддержки Windows 10

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл становится стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Любимую россиянами ОС Android превратят в полноценную замену Windows. Система будет работать на ПК и ноутбуках

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще