После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux

Дистрибутив Fedora перенесут на смартфоны. Разработка ОС началась, но сроков выхода у нее пока нет. Система заработает на смартфонах PinePhone и Librem 5, изначально ориентированных под различные Linux-дистрибутивы, и на OnePlus 5/5T.

Fedora в кармане

Разработчики из команды Fedora Mobility приступили к переносу ОС Fedora Linux на мобильные устройства. Проект получил идентичное с самой группой девелоперов название.

Мобильная версия Fedora – это настоящий долгострой, поскольку первые попытки перенести данный дистрибутив на карманный гаджет были предприняты более 10 лет назад. Релиз так и не состоялся, и Fedora Mobility взяла тайм-аут на все прошедшее десятилетие.

На момент публикации материала команда девелоперов достаточно активно работала над переносом дистрибутива на смартфоны. В качестве подопытного был взят мобильник PinePhone от Pine64 – смартфон, изначально ориентированный на работу под управлением различных дистрибутивов Linux.

Сроки выхода стабильной версии Fedora Mobility авторы проекта не раскрывают. ОС строится на базе настольной Fedora 33, которая на 5 октября 2020 г. существует в виде бета-версии. Ее релиз назначен на 20 октября 2020 г.

Разработчики возобновили работу над мобильной Fedora, но пока не показывают ее в деле

Сама по себе Fedora – это форк другого Linux-дистрибутива, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) от компании Red Hat. Она существует с 2003 г., развивается сообществом разработчиков и, в отличие от RHEL, распространяется на полностью бесплатной основе. Последняя стабильная версия проекта – Fedora 32 от 28 апреля 2020 г.

Статус проекта

На момент публикации материала авторы Fedora Mobility добавили в репозиторий Fedora набор пакетов для поддержки мобильных устройств. Список включает и оболочку Phosh, разрабатываемую компанией Purism, создавшей Linux-смартфон Librem 5.

Phosh ориентирована как раз на мобильные устройства с сенсорным экраном, но, несмотря на ее интеграцию в состав репозитория Fedora, мобильная версия дистрибутива пока не поддерживает Librem 5 – она будет добавлена позже.

Обсуждение разработки Fedora для смартфонов ведется с марта 2020 года, в том числе и русскоязычными пользователями

Разработчики планировали использовать классическую среду GNOME вместо Phosh, но, по их словам, она плохо адаптируется под тачскрины небольших размеров. Они также хотят включить возможность использования окружения KDE Plasma Mobile, но в настоящее время в репозитории Fedora нет необходимых для ее работы пакетов.

Фактически на 5 октября 2020 г. Fedora Mobility содержала в себе лишь небольшой набор плагинов для работы базовых функций. Среди них есть компоненты calls (приложение для приема входящих звонков и набора номера для исходящих), oFono (стек для доступа к телефонии), gnome-contacts (записная книжка), squeekboard (экранная виртуальная клавиатура), feedbackd (обеспечивает работу вибросигнала, звуковых сигналов и светодиодных индикаторов), purple-mm-sms (плагин для работы с SMS) и ряд других. Также есть эмулятор терминала gnome-terminal.

Поддерживаемые устройства

В планы авторов Fedora Mobility входит выпуск нескольких версий мобильного дистрибутива Fedora. Самый первый из них будет адаптирован под смартфон PinePhone, и процесс его разработки девелоперы обсуждают в группе Fedora on PinePhone в Telegram. Самые ранние сообщения в ней датируются началом марта 2020 г., и на момент публикации материала в ней состояло 66 человек, включая нескольких пользователей с русскими именами.

В дальнейшем, пока без конкретных сроков, девелоперы планируют перенести мобильную Fedora на смартфоны Purism Librem 5, OnePlus 5 и OnePlus 5T.

PinePhone в версии с Ubuntu Touch

Смартфон PinePhone существует в нескольких модификациях, отличающихся исключительно программной частью. Так, в январе 2020 г. CNews писал о начале продаж PinePhone Braveheart Edition, у которого вообще нет операционной системы – пользователю придется установить ее самостоятельно. Мобильник стоит $150 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 октября 2020 г.) и поддерживает Ubuntu Touch, PostmartketOS, LuneOS и Sailfish OS.

В апреле 2020 г. свет увидела еще одна модификация данного смартфона – PinePhone UBports Community Edition с предустановленной Ubuntu Touch за те же $150. В стоимость входят 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, ARM-процессор Allwinner A64 с четырьмя ядрами Cortex A53 и интегрированной двухъядерной видеокартой Mali-400 MP2. порт зарядки USB-C, экран 5,95 дюйма с разрешением 1440х720 точек, фотокамеры 5 Мп (основная) и 2 Мп (фронтальная), модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, LTE-модем и съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Дополнительно присутствует разъем 3,5 мм для проводных наушников, а поверх экрана установлено закаленное защитное стекло.

Librem 5 тоже перейдет на Fedora

Смартфон Purism Librem 5 разрабатывался с 2017 г. Он работает на мобильной версии дистрибутива Debian Linux и позиционируется как один из самых защищенных смартфонов в мире – он оснащен тремя аппаратными кнопками-прерывателями, выключающими все модули связи вместе с камерами и микрофоном. Смартфон ненамного мощнее PinePhone Braveheart Edition (3 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной памяти, батарея 3500 мАч (разрешение экрана и параметры процессора идентичны), но стоит он не $150, а $650 (50,9 тыс. руб.).

Смартфоны OnePlus 5 и 5T, вышедшие в 2017 г. и по умолчанию работающие на Android, имеют значительно более современную начинку в сравнении с PinePhone и Librem 5. Так, OnePlus 5 образца мая 2017 г. поставляется с Full HD-экраном на 5,5 дюйма, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с частотой до 2,45 ГГц, 6 или 8 ГБ RAM, накопителем на 64 или 128 ГБ и фотокамерами 16+20 Мп (основная) и 16 Мп (фронтальная). Емкость батареи – 3300 мАч.

OnePlus 5T

OnePlus 5T дебютировал в ноябре 2017 г. вместе с экраном на 6,01 дюйма и разрешением Full HD+ (2160х1080 точек). Дисплей стал его главным отличием от OnePlus 5 – прочие аппаратные компоненты смартфона изменений не претерпели.