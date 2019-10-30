У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках»

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Xiaomi составит конкуренцию Samsung и LG на рынке телевизоров с квантовыми точками – первую свою модель с QLED она покажет в начале ноября 2019 г. Новинка характеризуется полностью новым дизайном и поддержкой высокого разрешения, и, скорее всего, она будет стоить дешевле схожих по характеристикам моделей – Xiaomi практически всегда устанавливает минимальные цены на свои новинки в сравнении с аналогами.



QLED по версии Xiaomi

Компания Xiaomi работает над созданием телевизоров новой линейки Mi TV 5. Как минимум один из них станет первым в ее модельном ряду телевизором с экраном на квантовых точках (Quantum LED, QLED). На момент публикации материала телевизоры с QLED и их аналогами выпускали лишь некоторые производители, в том числе LG (у нее эта технология называется NanoCell) и Samsung – первопроходец в этом сегменте.

Дисплеи на квантовых точках китайскому вендору, по данным портала GizmoChina, поставляет сама Samsung. Делает она это несмотря на то, что Xiaomi может стать весьма серьезным конкурентом на новом для себя рынке.

Презентация Mi TV 5 состоится 5 ноября 2019 г. и пройдет в Китае. Стоимость телевизоров и список стран, в которых они будут продаваться, Xiaomi раскроет непосредственно в ходе анонса. Как правило, все телевизоры Xiaomi стоят дешевле конкурентов. К примеру, модели Mi TV 4S с диагональю 43 и 55 дюймов стоят на российском рынке, соответственно, 23 тыс. руб. и 34 тыс. руб. При этом цены на 4К-телевизоры Samsung начинаются с 32 тыс. руб. за 43-дюймовую модель NU7097 Series 7 (UE43NU7097UXRU). В сегменте телевизоров на квантовых точках в российской рознице самый доступный QLED-телевизор Samsung - это Q67R на 49 дюймов (QE49Q67RAUXRU), который стоит 55 тыс. руб. Базовая модель Mi TV 5 может оказаться более доступной.

Интересные особенности Mi TV 5

Телевизор Xiaomi Mi TV 5 (не исключено, что это коснется и всей линейки) за счет квантовых точек сможет обеспечить 108-процентный охват цветового пространства NTSC, что обычно характерно для профессиональных мониторов. Эта особенность его экрана будет дополнена поддержкой разрешения Ultra HD или 4К – в четыре раза более высокого в сравнении с классическим Full HD.

Xiaomi пересмотрит облик своих телевизоров пятого поколения

Накануне премьеры телевизора в Сеть утекло его неофициальное изображение, свидетельствующее о полном изменении видения Xiaomi дизайна своих телевизоров. Если четвертое их поколение, Mi TV 4, доступное на территории России с лета 2019 г., характеризовалось прямыми линиями корпуса, то в новом поколении обращают на себя внимание скругленные углы.

Опубликованный в Сети рендер, происхождение которого на момент публикации материала оставалось неизвестным, демонстрирует и минимальную толщину самого корпуса одновременно с практически полным отсутствием рамок по периметру дисплея. Как Xiaomi планирует реализовать размещение главной платы телевизора и его разъемов, не установлено – не исключено, что в угоду сохранения минимальной толщины корпуса она вынесет всю электронику во внешний блок. Опыт по созданию ТВ с такой концепцией у Xiaomi есть – в апреле 2019 г. она выпустила интерьерный телевизор Mi ART с внешним блоком.

Телевизор Xiaomi Mi TV 4 S с классическим дизайном

В Mi TV 5 заявлена поддержка технологий улучшения изображения HDR, HDR 10+ и Dolby Vision. За работу программной части будет отвечать прошивка PatchWall – фирменная разработка Xiaomi и с оптимизированным интерфейсом, присутствующая во всех современных телевизорах этого бренда.

Чем ответил «убийца» Xiaomi

Соперничать на рынке QLED-телевизоров Xiaomi будет не только в LG и Samsung, одними из лидеров в ТВ-сегменте. В число ее конкурентов входит и компания OnePlus, известный производитель флагманских Android-смартфонов, которые она сама называет «убийцами» топовых гаджетов.

В конце августа 2019 г. OnePlus продемонстрировала свой первый телевизор, тоже с экраном на квантовых точках – OnePlus TV 55. Вопреки ожиданиям, ТВ оказался далеко не самым доступным – в базовой комплектации (без саундбара и четырьмя динамиками) на момент релиза он стоил $985, а в топовой версии (саундбар, восемь встроенных динамиков) его цена составляла $1410.

OnePlus TV 55

При этом OnePlus TV 55 охватывает 120% цветового пространства NTSC против 108% у новинки Xiaomi и может похвастаться 7-миллиметровыми рамками, 50-ваттным звуком и 4К-разрешением.