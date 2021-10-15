Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона

Основатель OnePlus Карл Пей может выпустить свой первый смартфон под новым личным брендом Nothing. Для этого у него есть все необходимое – полученный во время работы в OnePlus опыт, партнерство с Qualcomm, а также приобретенная компания Essential, основанная создателем Android и разработавшая модульный смартфон. Премьера предварительно запланирована на начало 2022 г.

Создатель OnePlus вернется к производству смартфонов

Стартап Nothing, запущенный сооснователем OnePlus Карлом Пеем (Carl Pei) после ухода из компании, собирается выпустить свой первый смартфон. По данным портала 91Mobiles, появление аппарата предварительно запланировано на начало 2022 г.

Компания OnePlus, у истоков которой стояли Карл Пей и Пит Лау (Pete Lau), начинала с выпуска недорогих мощных смартфонов, не уступающих топовым моделям конкурентов. OnePlus называла свои творения «убийцами флагманов», но со временем аппараты компании сравнялись по цене с «одноклассниками», потеряв тем самым свое главное преимущество перед ними.

Карл Пей после ухода из OnePlus не потерял интерес к смартфонам

Возможно, Карл Пей решит вернуться к практике выпуска смартфонов, способных обеспечить высокую производительность но при этом не «прожигающих дыру» в кошельке. Намек на то, что устройства будут флагманскими, содержится в недавнем объявлении о сотрудничестве Nothing с американской Qualcomm. Именно ее процессоры устанавливаются в подавляющее большинство современных флагманских смартфонов.

Ноль подробностей, но есть потенциал

Подробности о грядущем (потенциально) смартфоне Nothing на момент публикации материала известны не были. Пока что в активе компании, основанной в конце января 2021 г., есть только лишь беспроводные наушники под названием Ear (1), анонсированные еще в мае 2021 г., но так и не поступившие в продажу.

Прозрачные наушеики Ear (1)

Релиз гарнитуры переносился много раз. Теперь их появление на полках магазинов запланировано на начало 2022 г., но нет гарантии, что больше переносов не будет.

Отличительной чертой Ear (1) является прозрачность корпусов – как чехла, так и самих наушников. Возможно, Nothing решит использовать эту же особенность дизайна в своем смартфоне, тем более что мобильники с прозрачными элементами корпуса уже существуют. К примеру, это Xiaomi Mi 8 в модификации Explorer Edition, впервые представший перед публикой в конце мая 2018 г.

Задел на будущее

На стремление Пита Лау выпустить смартфон указывает и список активов компании Nothing. Существующая меньше года, в течение первого же месяца своей работы она купила компанию Essential, основанную «отцом» операционной системы Android Энди Рубином (Andy Rubin).

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с полупрозрачной задней крышкой

Сумма сделки сторонами раскрыта не была. Между тем, за плечами Рубина не только самая популярная мобильная ОС в мире, но и собственный смартфон, к тому же модульный.

Премьера аппарата, получившего название Essential Phone PH-1, прошла в конце мая 2017 г., 4,5 года назад. Как сообщал CNews, Рубин встроил в свой мобильник возможность подключения дополнительных модулей посредством коннекторов на задней панели корпуса. На старте продаж в список модулей вошли продвинутая фотокамера, способная снимать в 360 градусах, и адаптер для беспроводной зарядки.

Модульный смартфон Энди Рубина

Популярным Essential Phone PH-1 так и не стал, в том числе и за счет высокой цены – $700 (49,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 октября 2021 г.) на день начала продаж. В 2017 г. для мобильника совершенно новой компании это было дороговато, что и отпугнуло потенциальных покупателей.

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Позже Рубин задумал выпустить смартфон Essential Phone PH-2, в котором собирался учесть все сделанные ошибки и исправить их. Этим планам было не суждено сбыться.

Мобильник Рубина с подключенной внешней камерой

Что до Android, то Рубин задумал эту ОС еще в 2003 г., и для ее разработки основал компанию Android Inc. Поначалу это должна была быть прошивка для фотокамер. В 2005 г. Android Inc. и все ее наработки выкупила Google, превратив Android сперва в ОС для кнопочных мобильников, а затем, в сентябре 2008 г. – в платформу для смартфонов.

Устройств будет больше

Единственное, что можно с уверенностью утверждать – первый смартфон Nothing с вероятностью 90% будет работать на Android ввиду околонулевого интереса пользователей к каким-либо другим мобильным ОС, кроме Android и Apple iOS. В этом случае Nothing останется лишь разработать собственную оболочку или, как Nokia, сделать выбор в пользу чистого Android.

Оставшиеся 10% вероятности приходятся на Harmony OS – прошивку компании Huawei, которую она создала на замену Android. Huawei не возражает против установки Harmony OS на устройства других брендов.

Harmony OS 2.0

Вместе со смартфоном, по информации 91Mobiles, компания сооснователя OnePlus может выпустить еще ряд устройств. О планшетах или ноутбуках речи пока нет – упоминаются лишь наушники и зарядное устройство. Представители Nothing раскрывать планы компании не торопятся.