OnePlus удаленно сломала свои самые дорогие смартфоны. Их владельцы навсегда лишились личных данных

Установка свежих прошивок на смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro может привести к удалению всей информации из памяти устройств. Из-за ошибки OnePlus на устройства стали поступать недоделанные обновления, которые были помечены как стабильные версии. Восстановить информацию при отсутствии резервных копий нельзя.

Опасный апдейт

Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стали жаловаться на полное исчезновение информации с их устройств сразу после обновления прошивки. Проблема оказалась массовой, и восстановить утраченные данные не представляется возможным, даже если попытаться откатиться до более старой версии ПО.

Проблема проявилась сразу после бета-тестирования прошивки OxygenOS 11. В конце октября 2020 г. OnePlus разослала всем апдейт до beta 3, который не приводил к потере данных и, по отзывам многих пользователей работал быстро и весьма стабильно.

После него вышла якобы финальная версия прошивки, которая и уничтожает всю личную информацию в памяти устройств. Пользователи стали массово жаловаться на это на профильном форуме OnePlus.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro – это флагманские смартфоны образца мая 2020 г. На старте продаж OnePlus 8 Pro в Европе оценивалтся минимум в 900 евро (81,5 тыс. руб. по курсу на 10 ноября 2020 г.). OnePlus 8 стоил от 700 евро (63,4 тыс. руб.).

Что не так с прошивкой

Разработка ПО для мобильных устройств OnePlus проходит через три основные стадии – закрытое тестирование разработчиками, открытый бета-тест и релиз финальной версии. Это касается как и OxygenOS, которая устанавливается на международные версии смартфонов компании, так и HydrogenOS, ориентированной на китайский рынок.

Высокая стоимость смартфонов не гарантирует отсутствие крупных проблем с ними

По данным портала GizmoChina, владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получили уведомление о преждевременном релизе финальной версии OxygenOS 11 и установили ее, хотя на деле это оказалась еще одна бета, притом не предназначенная для публичного распространения. Таким образом, настоящий финальный билд OxygenOS 11 пока еще не вышел.

Разработчики признали вину

OnePlus отреагировала на жалобы пользователей – компания признала, что проблема с пропажей всех данных со смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro после апдейта действительно существует. Ее представители заявили, что разработчики работают над ее устранением, но точных сроков выпуска действительно безопасного обновления не назвали.

OnePlus работает над действительно стабильной прошивкой

OnePlus даже распространила предупреждение, в котором просит пользователей пока не устанавливать прошивки, прилетевшие к ним «по воздуху». Или, если очень хочется посмотреть на возможности обновления, до установки нужно хотя бы убедиться, что это именно публичная бета-версия или уже полноценная стабильная – об этом сказано в описании к прошивке.

Компания также рекомендует делать резервные копии всей информации в памяти устройства прежде, чем устанавливать любое обновление. Пользователи отметили, что свое предупреждение OnePlus выпустила слишком поздно – поддельный стабильный билд OxygenOS 11 доступен для установки уже несколько дней, и многие владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже успели пострадать от его установки.

Помочь им OnePlus не в состоянии. У тех, кто не делал бэкапы, данные утрачены навсегда.

OnePlus не одинока

Крупные производители мобильных устройств нередко выпускают обновление ПО для своих гаджетов, не очень бережно относящееся к пользовательской информации. Для примера, в конце сентября 2020 г. компания Apple выпустила прошивку watchOS 7 для смарт-часов Watch, установка которой вела к потере данных о местоположении. Как сообщал CNews, проблема проявилась на часах Watch Series 3, 4, 5 и 6.

Но подобные неприятности могут случиться и с вполне стационарными устройствами – настольными ПК. Еще в 2011 г. обладатели SSD-накопителей Intel 320-й серии столкнулись с полной потерей данных и уменьшением объема драйва до 8 МБ (мегабайтов). В июле 2011 г. Intel признала проблему и выпустила прошивку, устраняющую дефект. Тем не менее, утраченные данные пользователей вернуть так и не удалось.

Подобное случилось в марте 2020 г. с твердотельными накопителями Hewlett Packard Enterprise (HPE). CNews писал, что в прошивке SSD этой марки с интерфейсом SAS была допущена ошибка, в результате которой непропатченные устройства окончательно и бесповоротно выходили из строя после 40 тыс. часов работы. Отказ устройства сопровождался полной утратой информации в их памяти. На момент публикации материала HPE уже выпустила необходимый патч.

В ноябре 2019 г. CNews сообщал об аналогичной проблеме твердотельных накопителей HPE. Тогда речь шла об отказе 20 моделей SSD компании по итогам 32768 часов (3 лет, 270 дней и 8 часов) эксплуатации. Как и в этот раз, всему виной была ошибка в прошивке.