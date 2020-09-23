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Обновление ОС сломало часы Apple Watch

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Хозяева часов Apple Watch обратили внимание на то, что гаджет перестал «запоминать» маршрут движения владельца во время тренировок. Пользователи которые столкнулись с этой проблемой, подтвердили, что она проявилась после обновления до watchOS 7.

Вероятный баг в watchOS 7

Пользователи «умных» часов Apple жалуются на потерю данных о местоположении после обновления прошивки гаджета до последней версии, пишет портал 9to5mac.

По сообщению портала, проблема заключается в том, что во время записи тренировки Apple Watch сохраняют только начальную точку маршрута. Конечная же его точка и сам маршрут не записываются.

Вероятный баг проявляется при использовании Apple Watch 3, 4, 5 и 6 с watchOS 7 «на борту», причем без iPhone поблизости.

Судя по количеству сообщений на форуме Apple, проблема не носит массовый характер, однако свидетельствует о наличии бага в новой прошивке, отмечает 9to5mac.

Надежного решения проблемы пока нет

Некоторые пользователи пишут, что в службе поддержи Apple виновником называют популярное приложение для фитнеса Strava. Другие – что проблема с записью маршрута проявляет себя и в иных программах.

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После обновление ПО Apple Watch перестали корректно сохранять маршрут движения владельца

Ряду пострадавших владельцев Apple Watch помогло повторное сопряжение часов с iPhone. В тоже время один из пожаловавшихся на проблему пользователей отметил, что этот шаг только усугубил проблему, приведя к полной утрате данных об активности в фитнес-приложении.

Также в техподдержке Apple пользователям советуют поэкспериментировать с настройками конфиденциальности, но и это не всегда дает положительный результат.

Пользователь под псевдонимом MaccyAd утверждает, что в телефонном разговоре с техническим специалистом Apple ему удалось подтвердить факт наличия бага – компании о нем известно, и она работает над его исправлением. Однако сроки выхода этого исправления пока неизвестны.

Разработчики приложений предупреждали

Ранее CNews писал о том, что Apple объявила о выходе стабильной версии iOS и iPadOS 14 лишь за сутки до релиза, не дав авторам ПО для iPhone и iPad достаточно времени на доработку и выгрузку своих приложений в App Store. Аналогичная ситуация сложилась с Apple Watch и выпуском обновленной прошивки на базе watchOS 7.

Некоторые из выразивших недовольство поспешным релизом разработчиков тогда попросили пользователей повременить с установкой новых ОС, поскольку в них приложения могут работать некорректно.

Однако, по данным аналитической компании Mixpanel, спустя пять дней после выпуска обновлений для техники Apple их все же установили примерно 26% владельцев. Годом ранее с обновлением до последних версий ОС Apple в первые пять дней поспешили около 20% пользователей.

Новые Apple Watch: дорогие и без зарядки в комплекте

В середине сентября 2020 г. Apple представила две новых модели своих фирменных «умных» часов: Watch Series 6 и первый «бюджетный» гаджет Apple такого типа – Watch SE.

Главным новшеством Watch Series 6 стала функция измерения уровня кислорода в крови за 15 секунд. Также появился альтиметр для измерения высоты.

По заявлению Apple, экран новых часов в режиме Always on Display стал в 2,5 раза ярче, а в обычном режиме – на 20%. Также им достался новый процессор Apple S6, который стал на 20% мощнее предыдущего.

Линейка алюминиевых корпусов, которая раньше включала в себя корпуса только трех цветов (серебристого, золотого и цвета «серый космос»), теперь дополнена синим и красным оттенками. Модели из нержавеющей стали теперь также выпускаются в графитовом цвете и в обновленном варианте золотого цвета. Корпуса Apple Watch Edition производятся из титана естественного цвета и цвета «черный космос».

Стоит также упомянуть, что Watch Series 6 поставляется без зарядного устройства, лишь с кабелем питания. При необходимости «зарядку» придется докупать отдельно.

Apple Watch SE – это часы в корпусе от Watch Series 4, снятых с производства в 2019 г., и с процессором предыдущего поколения – S5.

Watch SE получили практически все функции, имеющиеся Series 6, за исключением ключевых. Так, в них нет датчика измерения кислорода в крови и режима Always on Display.

Представители Apple сравнили Watch SE с Series 3, которые по-прежнему официально продаются. Новая модель характеризуется наличием Retina-дисплея, который на 30% больше, чем у третьего поколения.

Цена Watch Series 6 в России составляет 37 тыс. руб. за версию с GPS, в США же она начинается от $400. Watch SE с GPS оцениваются в 25 тыс. руб. в России и в $280 за ее пределами.

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