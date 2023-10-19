Oрро представила флагманские складные смартфоны Find N3 и Find N3 Flip, которые скоро будут официально продаваться в России

Компания Oрро, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов, объявляет о глобальном запуске флагманских складных смартфонов Find N3 и Find N3 Flip. Обе модели будут официально доступны для покупки в России в скором времени. Новинки полностью меняют привычные представления о складных устройствах, сочетая в себе удобство использования и передовые технологии фото и видеосъемки. Об этом CNews сообщили представители Oрро.

«Цель Oрро — выпускать первоклассные продукты, и именно этого мы добились, создав Find N3 и Find N3 Flip. Find N3 оснащен двумя яркими дисплеями, которые надежны и удобны в использовании. Кроме того, мы убеждены, что устройства премиального класса должны обладать исключительными камерами — это касается и складного формата смартфонов. В результате и Find N3, и Find N3 Flip способны запечатлеть важные моменты жизни с невероятной детализацией. Эти смартфоны с крайне высокой производительностью и функциями, которые ценят наши покупатели, позволяют повысить творческий потенциал и продуктивность, демонстрируя новый уровень для складных устройств», — сказал Пит Лау, старший вице-президент и директор по продуктам Oрро.

Третье поколение шарнира Flexion лежит в основе изящного и легкого корпуса Find N3. Несмотря на меньшие размеры, чем у предшественника Find N2, шарнир отличается повышенной прочностью. В его состав входит сверхтвердый жидкий металл на основе циркония. Согласно результатам независимого исследования TÜV Rheinland, Find N3 выдерживает до одного млн. складываний и раскладываний. Смартфон также обладает степенью влагозащиты уровня IPX4.

Фото: Орро Флагманские складные смартфоны Find N3 и Find N3 Flip скоро будут официально продаваться в России

Благодаря уменьшению размера шарнира Find N3 отличается утонченным, элегантным и лаконичным дизайном: его размеры составляют всего 5,8 мм в открытом и 11,7 мм в закрытом состоянии. Вес Find N3 в корпусе с отделкой из искусственной кожи всего 239 г. Find N3 доступен в двух цветах: золотой со стеклянной задней крышкой и черный с крышкой из искусственной кожи.

Oрро продолжает сотрудничество с легендарным производителем фотоаппаратов и фотографического оборудования Hasselblad и совершает революцию в области фотографии в складных смартфонах. Это происходит благодаря использованию в Find N3 трех профессиональных камер флагманского уровня, охватывающих три популярных эквивалентных фокусных расстояния для полнокадровых фотоаппаратов: 14 мм, 24 мм и 70 мм.

В этой модели представлена новейшая разработка компании Sony - 48-Мп сенсор LYTIA-T808 для складных смартфонов. Этот двухслойный CMOS-сенсор наилучшим образом использует свободное пространство для захвата большего количества света, что позволяет снизить уровень шума, расширить динамический диапазон и получить потрясающе детализированные фотографии и видеоролики.

Фото: Орро Find N3 в черном и золотом цветах

Сверхширокоугольная 48-Мп камера Find N3 по-настоящему универсальна. Ее матрица больше на 100% по сравнению с ультраширокоугольными сенсорами, используемыми в других флагманских складных устройствах. Благодаря технологии автофокусировки она делает динамичные макроснимки, а также масштабные пейзажи и групповые снимки.

Если требуется приближение, ультратонкая перископическая телефотокамера Find N3 сочетает разрешение 64 МП с быстрой диафрагмой f/2,6.

Портретная съемка играет важную роль в Find N3 и Find N3 Flip: оба устройства оснащены режимом Hasselblad Portrait Mode, обеспечивающим повышенное качество. Кроме того, система Oрро Computational Photography поддерживает превосходную производительность каждого телефона, балансируя динамический диапазон с естественными результатами.

Find N3, работающий под управлением ОС Android 13 с ColorOS 13.2, обеспечивает высокую производительность и комфорт в использовании.

Oрро переосмыслила подход к работе с большим экраном Find N3. Глобальная панель задач с библиотекой приложений и блоком файлов обеспечивает быстрый доступ к недавним файлам и приложениям. Кроме того, чтобы максимально повысить производительность смартфонов, Oрро внедрила революционную технологию Boundless View. Она позволяет непрерывно работать с двумя полноэкранными приложениями на 7,8-дюймовом экране Find N3.

Функция Boundless View доступна и для трех приложений. Два полноэкранных приложения и одно приложение за пределами экрана отображаются одновременно.

15-дюймовый режим Boundless View отображает все три приложения в режиме планшета с диагональю 7,8 дюйма. Для работы в режиме многозадачности можно легко получить доступ к интерактивному обзору активных приложений, чтобы 15-дюймовый экран оказался у пользователя на ладони.

Новый Find N3 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что обеспечивает прирост производительности на 35% и общей эффективности на 40% по сравнению с чипсетами прошлого поколения, а 512 ГБ памяти UFS 4.0 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X отвечают требованиям флагманских игр и многозадачности. С разработанным Oрро движком Dynamic Computing Engine Find N3 поддерживает одновременную работу более 40 приложений в фоновом режиме.

Аккумулятор емкостью 4800 мА·ч гарантирует работу Find N3 в течение всего дня. Кроме того, благодаря технологии быстрой зарядки SuperVOOC 67 Вт пользователю не придется долго ждать подзарядки. Всего 30 минут зарядки восстанавливают 80% заряда, а полная 100%-ная зарядка происходит всего за 42 минуты.

Find N3 оснащен двумя большими и удобными в использовании экранами, которые лидируют по яркости и четкости среди всех складных устройств. Развивая принцип «золотого сечения» дисплеев своих предшественников Find N и Find N2, Find N3 получил внешний экран диагональю 6,3 дюйма, а внутренний — 7,8 дюймов. Особенность Find N3 заключается в том, что в сложенном формате он представляет собой обычный смартфон флагманского уровня, превращаясь в удобный планшет при раскладывании.

Оба экрана Find N3 получили разрешение более 425 пикселей на дюйм. 1440-герцовая ШИМ-подсветка обеспечивает комфортное использование в течение длительного времени. Технология LTPO отвечает за плавную и динамичную частоту обновления 1-120 Гц, что способствует комфортному скроллингу и игровому процессу. Кроме того, смартфоном удобно пользоваться даже при ярком солнечном свете, так как экраны Find N3 отличаются пиковой яркостью до 2,8 тыс. нит. Благодаря наличию самовосстанавливающегося слоя, устраняющего потертости, экран Find N3 в открытом состоянии почти полностью лишен складки.

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Три мощных динамика обеспечивают стереозвук левого и правого каналов независимо от ориентации Find N3. Новинка от Oрро обеспечивает насыщенный звук, отличаясь громкими динамиками и качественными басами, а функция Spatial Audio, передаваемая через мощные динамики или наушники, делает Find N3 идеальным смартфоном для погружения в контент. Find N3 также оснащен технологией Sound-Sealed Call, которая не позволяет никому поблизости слышать телефонные звонки.

Навигация по вертикальному внешнему экрану Find N3 Flip напоминает привычный смартфон, что обеспечивает удобство и легкость в использовании. Внешний экран был усовершенствован и дополнен эффективными обоями, отображающими информацию в режиме реального времени и одновременно предлагающими клавиши быстрого доступа.

Внешний экран Find N3 Flip поддерживает приложения сторонних разработчиков, поэтому пользователи могут пользоваться любимыми мессенджерами и многими другими приложениями независимо от того, открыт или закрыт Find N3 Flip.

Очаровательные и забавные интерактивные питомцы Oрро перешли из режима 2D в N2 Flip в режим 3D в N3 Flip. Теперь доступны дополнительные варианты животных, такие как панда, коала, тигр, собака, птица, кролик и кошка, что открывает возможность добавить яркий штрих к внешнему экрану.

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Find N3 Flip оснащен первоклассной системой из трех камер c телефото модулем, что на данный момент является уникальной характеристикой для складного смартфона в формате Flip. Выдающаяся фотосистема отличается 50-Мп широкоугольной камерой, 48-Мп сверхширокоугольной камерой и 32-Мп телефотокамерой с 2-кратным оптическим зумом.

Широкоугольная камера Find N3 оснащена большой матрицей, объективом с высоким разрешением и быстрой диафрагмой f/1,8, а также технологией оптической стабилизации изображения, которая делает детализированные снимки с минимальным уровнем шума даже в условиях недостаточной освещенности.

Сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,2 обеспечивает широкое поле обзора в 115 градусов. С помощью автофокуса можно делать впечатляющие макроснимки, фокусируясь на расстоянии до 4 см.

В сочетании с режимом Hasselblad Portrait, камера Find N3 Flip с 2-кратным увеличением прекрасно снимает объекты, придавая им естественный вид. При частичном складывании Find N3 Flip камера активируется в режиме FlexForm, который удобен для съемки селфи.

Модернизированный шарнир Flexion Hinge от Oрро позволил сделать складку Find N3 Flip еще более незаметной, а класс защиты IPX4 гарантирует защиту от брызг.

Find N3 Flip оснащен мощным флагманским процессором MediaTek Dimensity, что обеспечивает быструю и стабильную работу при оптимальной температуре. Емкий аккумулятор на 4300 мА·ч гарантирует стабильную работу в течение всего дня, а технология зарядки Oрро SuperVOOC мощностью 44 Вт позволяет быстро восполнить заряд. Find N3 Flip доступен в трех цветах – черном, золотистом и розовом.

Два новых складных смартфона Oрро в скором времени будут официально доступны в России.

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Oрро — один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oрро получила более 40 тыс. патентов. В настоящее время компания Oрро зарегистрировала патенты более чем в 40 странах и регионах, работает более чем в 50 странах и регионах мира и имеет международный центр дизайна в Лондоне. Oрро поддерживает развитие стандарта 5G во всем мире. Oрро выпустила рядовые патенты 5G более чем в 30 странах и регионах по всему миру. Бренд сотрудничает с более чем 80 ведущими мировыми операторами, чтобы ускорить процесс развертывания 5G благодаря инновационным технологическим решениям. Кроме того, Oрро подала более 2,7 тыс. глобальных патентных заявок в области ИИ, компьютерного зрения, речевой технологии и машинного обучения, и получила около 4,5 тыс. патентов на технологии по обработке изображений, а также лицензировала технологию мгновенного заряда более чем 40 компаниям.







