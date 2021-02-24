Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11

Veeam Software объявляет о выходе новой версии Veeam Backup & Replication V11, продвинутого решения для защиты данных в облачных, виртуальных, физических и корпоративных средах. Это единое решение для комплексного управления данными включает в себя более 200 новых функций и усовершенствований и является достаточно мощным и гибким, чтобы обеспечить защиту на каждом этапе жизненного цикла данных. Новый продукт помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

«Всего 12 месяцев назад Veeam выпустила версию V10, включавшую в себя свыше 150 обновлений и усовершенствований. К настоящему моменту этот продукт получил более 700 000 установок. Выпуск новой версии Veeam Backup & Replication V11, в которую вошло еще 200 новых и мощных обновлений в части резервного копирования, работы с облачными данными, аварийного восстановления, безопасности и автоматизации, демонстрирует высокий темп создания инноваций. Так мы демонстрируем готовность отвечать потребностям наших клиентов и партнеров в надежной защите данных», — говорит Дэнни Аллан (Danny Allan), CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов.

Компания 451 Research отмечает, что 69% опрошенных крупных компаний отмечают, что не менее 75% их сотрудников теперь могут эффективно работать в дистанционном режиме . В условиях, когда рабочие среды разрастаются до уровня мультиоблачных экосистем, а сотрудники все больше работают удаленно, вопросы управления и контроля данных становятся как никогда актуальны. Отвечая на проявившиеся в 2020 году вызовы в области защиты данных, а также предвидя задачи, которые принесет 2021 год, новая версия V11 включает в себя надежную систему защиты от киберугроз и вирусов-вымогателей, призванную обеспечить компаниям любого размера безопасность и беспрецедентную отказоустойчивость сейчас и в будущем.

Являясь комплексным решением для защиты данных, новая версия Veeam V11 предлагает следующие возможности.

Аварийное восстановление с помощью системы непрерывной защиты данных (CDP) от Veeam: Исключение простоев и минимизация потерь данных для рабочих нагрузок VMware уровня Tier-1 со встроенной системой CDP и выполнение мгновенного восстановления до последнего состояния или до выбранной точки восстановления обеспечивает наилучшие целевые точки восстановления (RPO).

Надежная защита от программ-вымогателей: Обеспечение безопасности резервных копий с помощью неизменяемых, защищенных репозиториев Linux, соответствующих требованиям SEC 17a-4(f), FINRA 4511(c) и CFTC 1.31(c)-(d), предотвращающих вредоносное шифрование, а также случайное или злонамеренное удаление данных. Решение базируется на серверах общего назначения и не требует аппаратной привязки.

Хранилища AWS S3 Glacier и Azure Blob Archive: Сокращение расходов на долгосрочное хранение данных до 20 раз и переход с ручного управления ленточными системами хранения на новую встроенную систему поддержки для Amazon S3 Glacier (включая Glacier Deep Archive) и Microsoft Azure Archive Storage. Также Veeam Scale-out Backup Repository Archive Tier позволяет осуществлять сквозное управление всем жизненным циклом резервного копирования.

Хранилище Google Cloud Storage: Veeam Scale-out Backup Repository Capacity Tier предлагает новые возможности поддержки Google Cloud Storage, благодаря чему пользователи получают более широкий выбор объектов облачного хранения данных.

Расширенные возможности мгновенного восстановления: Достижение минимальных показателей целевого времени восстановления (RTO) с помощью мощной системы мгновенного восстановления Instant VM Recovery для Microsoft SQL, БД Oracle и файловых хранилищ NAS.

Новый Veeam Agent для Mac: Обеспечивает возможности резервного копирования данных конечных пользователей для любых устройств под управлением MacOS — в дополнение к существующим продуктам Veeam Agents для Microsoft Windows, Linux, IBM AIX и Oracle Solaris.

Решения BaaS и DRaaS на базе продуктов Veeam: Получение максимальной отдачи от версии V11 за счет эффективного использования сервисов, решений, экспертизы и опыта сервис-провайдеров, использующих продукты Veeam для создания управляемых решений по резервному копированию.

Благодаря партнерствам с ведущими облачными- и сервис-провайдерами в более чем 180 странах Veeam предлагает услуги BaaS (резервное копирование как сервис, Backup as a Service) и DRaaS (аварийное восстановление как сервис, Disaster Recovery as a Service). Для беспрепятственной интеграции этих услуг в версию V11, новая консоль Veeam Service Provider Console v5 предлагает сервис-провайдерам веб-платформу для централизованного управления, мониторинга и доступа клиентов к функциям самообслуживания при выполнении операций по защите данных.. Версия V5 включает в себя возможности расширенного управления резервным копированием для Linux и Mac, средства мониторинга и ведения отчетности по состоянию облачных резервных копий под управлением AWS и Azure, улучшенную безопасность с многофакторной аутентификацией (MFA) и мощные инструменты защиты от инсайдерских атак и утечек.

Новая версия Veeam Availability Suite V11 сочетает функции расширенного резервного копирования и восстановления, с возможностями мониторинга, отчетности и аналитики, реализованными в Veeam ONE V11. Это обеспечивает компаниям полную защиту и контроль данных, позволяя достичь непревзойденных показателей доступности, прозрачности и управления данными в мультиоблачных средах. Вместе с тем, добавление пакета Veeam DR Pack, который включает в себя Veeam Disaster Recovery Orchestrator (ранее Veeam Availability Orchestrator), к впервые устанавливаемым или приобретенным и установленным ранее пакетам Veeam Availability Suite или Veeam Backup & Replication обеспечивает возможности автоматизации восстановления площадок и тестирования аварийного восстановления для обеспечения непрерывности бизнес-процессов.

Новая версия Veeam Backup & Replication V11 станет доступна для скачивания с 24 февраля. Все функции включены в универсальную лицензию Veeam Universal License (VUL) — портативную, гибкую, ориентированную на работу в облаке лицензию для всех локальных и облачных рабочих нагрузок. Универсальное лицензирование упрощает защиту различных типов рабочих нагрузок в мультиоблачных средах, позволяя переносить лицензии между рабочими нагрузками без лишних затрат. Клиенты Veeam могут без дополнительной оплаты получить 25 дополнительных лицензий VUL сроком на шесть месяцев. При обновлении до версии V11 эти лицензии можно использовать для резервного копирования и восстановления данных в AWS и Azure.

«Перед нашими клиентами стоит очень сложная задача: им необходимо упрощать системы и сокращать затраты, одновременно следуя жесточайшим требованиям к защите данных. По своим ключевым возможностям и характеристикам Veeam V11 отвечает ряду наиболее важных запросов, которые мы получаем от клиентов, включая соответствие строгим соглашениям об уровне обслуживания (SLA), снижение времени простоев и рисков потери данных за счет готовности к авариям, защиту от программ-вымогателей, а также соблюдение требований регуляторов в части хранения данных», — говорит Криста Макомбер (Krista Macomber), Evaluator Group, старший аналитик департамента защиты данных и управления данными в мультиоблачных средах.

«Компания HPE стремится предлагать своим клиентам умные решения для хранения данных, которые критически важны для развития их бизнеса, удовлетворяя при этом насущные потребности, позволяющие организациям выполнять восстановление в случае аварий и обеспечивать непрерывность бизнеса. С технологиями Veeam мы можем гарантировать, что критически важные данные, необходимые для развития и ускорения бизнеса, находятся в надежном и защищенном хранилище и доступны для клиентов в любое время. Мы очень рады, что в Veeam V11 добавлена поддержка асинхронной репликации снимков для хранилища критически важных данных HPE Primera, улучшена функция Catalyst Copy для HPE StoreOnce и HPE Cloud Volume Backup, а также реализована самая быстрая универсальная платформа резервного копирования Veeam при использовании системы HPE Apollo 4510 Gen10», — сказал Крис Пауэрс (Chris Powers), HPE Storage, вице-президент и генеральный директор направления разработки объединенных корпоративных платформ.

«С использованием консоли Veeam Service Provider Console удаленный мониторинг и управление нашими решениями BaaS и DRaaS стали простыми и удобными. Как никогда раньше клиенты полагаются на нас, чтобы преодолеть возникающие проблемы и сохранить устойчивость. Новые функции консоли версии V5 значительно повысят нашу способность защищать данные клиентов, позволяя им сосредоточиться на инновационных стратегиях развития своего бизнеса», — заявил Марко Корнелиссен (Marco Cornelissen), менеджер по работе с клиентами компании Ekco, золотой участник партнерской программы Veeam для поставщиков услуг и облачных сервисов (VCSP).

«Мы много лет работаем с различными вендорами и партнерами, и для нас Veeam — это настоящий глоток свежего воздуха! Их команда демонстрирует максимальный фокус и внимание к партнерам наряду с великолепной поддержкой. Они помогли нам создать предложение, с которым мы можем уверенно выйти на рынок, что, в конечном счете, приведет и нас, и Veeam к успеху. Важную роль в этом играют преимущества сильного бренда Veeam. В сочетании с превосходными продуктами и новыми функциями Veeam версии V11 это дало нам больше возможностей для ведения переговоров и поиска решений», — отметил Дэвид Форд (David Ford), основатель и генеральный директор компании Eloquent Technologies Group, серебряный участник партнерской программы Veeam для поставщиков услуг и облачных сервисов (VCSP).

«Включение хранилища Azure Archive в пользовательский интерфейс играет для нас огромную роль. Будучи поставщиком медицинских услуг, мы обязаны соблюдать политики длительного хранения данных. С учетом постоянно растущих объемов корпоративных данных, по предварительным оценкам мы получим 10-кратное снижение стоимости архивных резервных копий. Для нас как для компании, работающей с данными, включение в пакет инструмента Instant MSSQL Recovery означает полную уверенность в том, что наше решение для обеспечения доступности данных будет удовлетворять крайне строгим и критичным требованиям к показателям по целевым точкам восстановления (RPO) и целевому времени восстановления (RTO). Непрерывная доступность инструментов бизнес-аналитики и данных о пациентах позволяет нам сделать обслуживание пациентов максимально эффективным и комфортным, а наши подразделения могут использовать эти знания для дальнейшего улучшения клиентского опыта», — говорит Майк Джойс (Mike Conjoice), менеджер по решениям Bupa Dental Care.

«Высокая скорость циклов обновлений и улучшений является лучшим свидетельством того, что Veeam постоянно совершенствует свои продукты. Благодаря сфокусированности на таких возможностях для публичных облаков, как нативная облачная интеграция, объектное хранение и новый инструмент Archive Tier для автоматизированного архивирования с переносом данных в более дешевое хранилище, продукты Veeam эффективно дополняют наш переход от устаревшей инфраструктуры. Наши планы роста сочетаются с обновлениями продуктов Veeam. Множество функциональных обновлений помогло нам в развертывании новой инфраструктуры», — сказал Джейк Джаятилака (Jake Jayatilaka), Clough Group, менеджер по корпоративной инфраструктуре.