Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft

Veeam Software на конференции Microsoft Ignite 2019 в Орландо, штат Флорида, объявила о выпуске публичной бета-версии нового решения Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4. Также компания представила участникам конференции новое облачное решение для защиты данных для рабочих нагрузок Microsoft Azure, Veeam Backup for Microsoft Azure. Новые решения поддерживают облачную стратегию компании и предоставляют пользователям Microsoft дополнительную масштабируемость, защиту и улучшенный контроль облачных данных.

Корпорация Microsoft гарантирует пользователям Office 365 безотказную работу инфраструктуры, но ответственность за резервное копирование и управление данными лежит на самих заказчиках. Новое решение Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4 включает в себя прямую интеграцию с хранилищем BLOB-объектов Azure, предлагая компаниям, желающим хранить свои данные Office 365 в Azure, экономичное, масштабируемое и безопасное решение. В релиз также входят дополнительные улучшения производительности для резервного копирования данных Microsoft SharePoint и OneDrive for Business.

Возможности, заложенные в новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure, обеспечивают максимальную простоту использования и развертывание «под ключ» через Microsoft Azure Marketplace, а также восстановление на уровне файлов для снимков и резервных копий Veeam. Впервые в отрасли решение включает в себя инструмент предварительной оценки стоимости использования облачных ресурсов, что дает заказчикам возможности более строгого управления расходами. Интеграция с Veeam Backup & Replication™ позволяет лучше контролировать облачные данные благодаря защите и управлению резервными копиями Azure вместе с облачными, виртуальными и физическими данными.

«Демонстрируя рост на 114% по сравнению с предыдущим годом, Veeam Backup для Microsoft Office 365 продолжает оставаться самым быстрорастущим продуктом в истории Veeam, — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam Software. — Сегодня сохраняется необходимость в SaaS-решениях для резервного копирования и защиты важнейшей информации, как и раньше, когда заказчики выполняли резервное копирование и защиту данных локально. Решение Veeam Backup для Office 365 призвано удовлетворить эту потребность. Наблюдая стремительный рост популярности Azure среди наших клиентов, мы рады представить собственное решение для резервного копирования, разработанное в сотрудничестве с Microsoft специально для рабочих нагрузок Azure».

Новое решение Veeam Backup для Microsoft Office 365 v4 позволяет руководителям ИТ-департаментов в компаниях, ориентированных на использование облачных сервисов и предпочитающих хранить резервные копии данных Office 365 в Azure, использовать экономичное решение на базе хранилища BLOB-объектов Azure, оптимизированного для облачных сред. В числе наиболее важных преимуществ новой версии стоит отметить сокращение расходов на хранение объектов и возможность оплаты только за фактически используемый объем, неограниченная масштабируемость и неограниченный объем хранилища, упрощение развертывания в публичном облаке без необходимости сложного планирования.

Будучи «золотым» партнером Microsoft, Veeam активно взаимодействует с компаниями по всему миру, стремясь повысить для них ценность решений Microsoft. Это стремление подтверждается и в предстоящих релизах решений Veeam для Azure. На конференции Microsoft Ignite на этой неделе Veeam продемонстрирует расширение возможностей Veeam Backup & Replication, благодаря которому заказчики смогут лучше защитить виртуальные машины Azure, используя следующие встроенные возможности.

Нативная облачная защита данных, реализованная для рабочих нагрузок Microsoft Azure, с поддержкой встроенных снимков и резервных копий Veeam, а также оптимизированная для долгосрочного хранения данных в хранилище BLOB-объектов Azure.

Мощные и надежные технологии восстановления для обеспечения лучших в отрасли показателей RTO, включая восстановление на уровне файлов снимков и резервных копий Veeam, а также возможность восстановления в локальный дата-центр или любую другую поддерживаемую Veeam среду.

Снижение затрат благодаря первому в отрасли инструменту предварительной оценки стоимости использования облачных ресурсов. Моделирование платежей за использование ресурсов до запуска резервного копирования позволяет избежать чрезмерных затрат.

«Корпорация Microsoft давно сотрудничает с Veeam. Мы высоко ценим стремление Veeam к созданию инноваций, в том числе решения, которые компания разрабатывает для Microsoft Office 365 и Microsoft Azure. Облачные хранилища данных становятся все более популярными в рамках стратегий резервного копирования, поэтому то, что Veeam поддерживает использование хранилища BLOB-объектов Azure, позволяет организациям уйти от необходимости использования локальных хранилищ данных и обеспечивает более быстрый возврат инвестиций, повышение доступности, снижение затрат и ускорение перехода наших клиентов в облако», — сказал Тед Броквей, вице-президент Microsoft Azure, Storage, Media and Edge.

«Сегодня многие рассматривают облака как средство поддержки роста бизнеса и инноваций. Расходы на облака — в формате IaaS (инфраструктура как услуга), SaaS (ПО как услуга) и PaaS (платформа как услуга) — продолжают стремительно расти. Облачные приложения, такие как Microsoft Office 365, становятся центрами эффективности бизнеса, и их исключение из корпоративной стратегии резервного копирования сопряжено с огромными рисками, поскольку клиенты несут полную и исключительную ответственность за все данные бизнеса, где бы они ни располагались. Компании начинают осознавать риски утраты данных в облачных приложениях из-за вирусов-вымогателей и внутренних угроз, таких как случайное удаление, и выделяют защиту данных SaaS в один из ключевых приоритетов. Они оценивают возможности использования встроенных облачных решений резервного копирования для управления и защиты данных, располагающихся в новых облачных средах». — отметил Арчана Венкатраман, менеджер по исследованиям, IDC.

«Нам очень нравится простота и скорость работы Veeam Backup для Microsoft Office 365. Новая версия откроет еще более широкие возможности для эффективного использования защиты облачных данных Office 365», — сказала Карен Сент-Клер, вице-президент по финансам компании Columbia Power and Water Systems, клиента Veeam.