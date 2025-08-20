Получите все материалы CNews по ключевому слову
W3C XSL eXtensible Stylesheet Language W3C XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformations семейство рекомендаций консорциума W3C, описывающее языки преобразования и визуализации XML-документов
УПОМИНАНИЯ
W3C и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 662 1
|Fortune 210 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Silicon.com 364 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
|Fortune Global 500 287 2
|The Network 8 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|Forrester Research 827 1
|DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.