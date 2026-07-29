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Finstar Financial Group Финстар Холдинг СИАБ Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк SIAB

Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России 1
16.12.2025 Wildberries купила «Рив Гош» 1
03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart 1
14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов 2
19.05.2023 Банк SIAB перешел на электронный документооборот в HR 2
27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 1
03.04.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 2
29.03.2013 Как подружить ИБ и мобильность? 1
26.03.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
07.03.2013 Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы 1
05.03.2013 Опубликована программа PCI DSS Russia 2013 1
14.02.2013 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
18.12.2012 Как сделать call-центр недорогим и эффективным 1
07.12.2012 Банк SIAB обновил интернет-банк SIAB-Online 3
26.10.2012 Контакт-центры завтра: "облака", роботы, работа из дома 1
15.10.2012 «МультиКарта» отчиталась за третий квартал 2012 г. 1
27.09.2012 Сall-центры будущего: какие они? 1
30.08.2012 Call-центр будущего: Каким он будет? 1
03.08.2012 Call-центр будущего: Какой он? 1
20.01.2012 Digital Security помогла СИАБ подготовиться к сертификации по стандарту PCI DSS 2
23.07.2007 СИАБ внедрил «Телефон-клиент» 2

Публикаций - 22, упоминаний - 29

Finstar Financial Group и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 255 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 4
Крок - Croc 1963 3
X Corp - Twitter 2936 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 2
T.Hunter 74 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9187 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15706 1
Meta Platforms - Facebook 4616 1
9578 1
Oracle Corporation 7070 1
Naumen - Наумен 750 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4947 1
PayPal 671 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
Genesys 216 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
SafeTech - СэйфТек 131 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 201 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 1
SweetCard - Свиткард 3 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 196 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Inchcape Shipping Services - Инчкейп Холдинг 9 4
Экоокна 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1294 2
Альфа-Банк 1972 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 628 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2417 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 596 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 2
Мастер-Банк 35 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1745 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
МКБ - Московский кредитный банк 655 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 490 1
American Express - Amex 338 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Русский стандарт Банк 509 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
JCB International 146 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Block - Square 203 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Банк24.ру 72 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 7
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3642 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3064 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 786 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 102 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64949 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8238 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4490 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 6
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8618 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12178 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9276 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26257 3
Мобильная связь - Короткий номер 398 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34840 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26722 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17970 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12203 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1087 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2147 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6007 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6451 2
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 288 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4320 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 349 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 996 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2524 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2312 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4262 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12906 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7571 2
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 30 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3120 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 52 2
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 107 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 886 1
Data monetization - Монетизация данных 1962 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1647 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1146 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14753 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 303 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7608 2
Google Android 15224 2
Apple iOS 8570 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 207 2
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3546 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Apple - App Store 3104 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1748 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1285 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 184 1
SafeTech - PayControl 49 1
SQLite - встраиваемая СУБД 56 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 974 1
Apple macOS KeyChain 23 1
Альфа-Мобайл 87 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Дзядзя Лариса 8 8
Сапельников Сергей 109 8
Рыбинская Елизавета 15 8
Богачева Катерина 8 7
Аниканов Вадим 21 7
Войтова Елена 9 6
Бурихин Андрей 5 4
Стрельникова Светлана 11 4
Попова Мария 141 4
Буланкин Сергей 12 4
Добривечер Екатерина 8 4
Мельников Юрий 11 4
Серова Елена 320 3
Бойко Олег 4 3
Велесевич Алена 5 2
Корабань Лариса 2 2
Петров Михаил 139 2
Мордашов Алексей 64 2
Франтов Роман 14 2
Евдокимов Дмитрий 29 2
Федоров Павел 11 2
Мейер Август 19 2
Кацоев Алексей 17 2
Мейер Инна - Майор Инна 4 2
Петренко Андрей 4 1
Глухов Сергей 2 1
Попенко Сергей 1 1
Салмин Павел 1 1
Кобак Валерий 1 1
Шевченко Станислав 2 1
Балезин Евгений 1 1
Алексанян Сурен 1 1
Комарова Екатерина 2 1
Лукьянова Людмила 2 1
Преображенская Ирина 1 1
Сычев Артем 79 1
Уткин Никита 40 1
Верестникова Дарья 43 1
Кузнецов Владимир 47 1
Бакальчук Владислав 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47528 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 3
Украина 7921 2
Европа 24952 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3439 1
Япония 13796 1
Индия - Bharat 5865 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3656 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2845 1
Великобритания - Лондон 2431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1024 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 640 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53350 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7784 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1635 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7508 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6039 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57554 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8813 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3027 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8940 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7487 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 75 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1130 1
Аудит - аудиторский услуги 1261 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3468 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 674 1
Металлы - Золото - Gold 1247 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 642 1
Импортозамещение - параллельный импорт 617 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 417 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4426 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5748 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1392 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4598 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5762 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5568 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3022 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1194 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4800 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2385 2
Известия ИД 766 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 5
Gartner - Гартнер 3656 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2190 7
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 397 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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