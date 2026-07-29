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Finstar Financial Group Финстар Холдинг СИАБ Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк SIAB
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 22, упоминаний - 29
Finstar Financial Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 4
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
|Дзядзя Лариса 8 8
|Сапельников Сергей 109 8
|Рыбинская Елизавета 15 8
|Богачева Катерина 8 7
|Аниканов Вадим 21 7
|Войтова Елена 9 6
|Бурихин Андрей 5 4
|Стрельникова Светлана 11 4
|Попова Мария 141 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Добривечер Екатерина 8 4
|Мельников Юрий 11 4
|Серова Елена 320 3
|Бойко Олег 4 3
|Велесевич Алена 5 2
|Корабань Лариса 2 2
|Петров Михаил 139 2
|Мордашов Алексей 64 2
|Франтов Роман 14 2
|Евдокимов Дмитрий 29 2
|Федоров Павел 11 2
|Мейер Август 19 2
|Кацоев Алексей 17 2
|Мейер Инна - Майор Инна 4 2
|Петренко Андрей 4 1
|Глухов Сергей 2 1
|Попенко Сергей 1 1
|Салмин Павел 1 1
|Кобак Валерий 1 1
|Шевченко Станислав 2 1
|Балезин Евгений 1 1
|Алексанян Сурен 1 1
|Комарова Екатерина 2 1
|Лукьянова Людмила 2 1
|Преображенская Ирина 1 1
|Сычев Артем 79 1
|Уткин Никита 40 1
|Верестникова Дарья 43 1
|Кузнецов Владимир 47 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11557 8
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2385 2
|Известия ИД 766 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.