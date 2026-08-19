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ИТ-специалисты разных возрастов рассказали о главных демотиваторах и факторах эффективности в работе

Маркетплейс Flowwow и Garage Eight провели опрос среди ИТ-специалистов и узнали, какие факторы помогают им работать эффективнее и что, наоборот, снижает мотивацию.

Респондентов от 18 до 24 лет больше представителей других возрастных групп мотивируют финансовые поощрения: для 48% зумеров это главный фактор эффективности. При этом они сильнее всего ценят удаленный или гибридный формат работы (39%), а также стабильность компании на рынке (28%). Интересно, что перспективы карьерного роста не являются для них приоритетом.

Для ИТ-специалистов в возрасте от 25 до 34 лет основным драйвером эффективности являются интересные и сложные задачи (35,8%). Этот фактор они выбирали почти в три раза чаще зумеров и вдвое чаще опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, для таких респондентов важна возможность работать в команде сильных экспертов и перенимать их опыт (22%).

У специалистов от 35 до 44 лет, почти как и у зумеров, на первом месте оказались финансовые поощрения: это помогает 34,7% опрошенных работать эффективнее. Также для 19% респондентов этого возраста важен доступ к современным сервисам и ИИ-агентам.

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Главным демотиватором для сотрудников всех возрастов стала невозможность повлиять на процессы, мешающие работе: этот вариант отметили от 23% до 29% участников исследования.

При этом молодые ИТ-специалисты до 24 лет острее всего реагируют на токсичную коммуникацию: это снижает мотивацию к работе у 37,7% респондентов. Также их сильнее других раздражают срочные задачи в обход спринта (31%). Группа респондентов от 25 до 34 лет больше всего требовательна к менеджменту: 35% страдают от нечеткой постановки задач, 31,4% недовольны долгим ожиданием решений от руководства, а 30,8% — избыточным количеством созвонов. Для опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет главным демотиватором становится потолок по зарплате или должности: его отметили 26,4% против 15% у зумеров и 21% среди работников 25–34 лет.

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