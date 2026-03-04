Разделы

Flowwow запустил новый функционал для защиты пользователей от мошенников

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow обновил личный кабинет пользователей. Теперь в аккаунте в разделах текущих и завершенных заказов появилась вкладка «Вы получатель». Это позволит верифицировать подлинность доставки и защититься от мошенников. Обновление доступно только для мобильных приложений маркетплейса (iOS и Android). Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Если пользователю отправили подарок, на главном экране приложения отобразится соответствующее уведомление. Также в профиле заказа можно самостоятельно указать дату, время, адрес получения и редактировать их до начала доставки. Это актуально для случаев, когда отправитель не ввел данные сам, а выбрал опцию «Узнать у получателя» при оформлении подарка.

«Нередко мошенники выдают себя за представителей служб доставки, пытаясь выманить персональные данные или код из СМС для взлома аккаунтов. Новый функционал — один из способов защиты от подобных схем. Теперь получатели с установленным приложением могут видеть реальные входящие заказы и передавать сервису Flowwow детали, необходимые для доставки, непосредственно в нем. Это добавит уверенности, что с заказом все в порядке. Поэтому во всех случаях мы рекомендуем пользоваться официальным приложением», — сказала Диана Меньшенина, Product Owner клиентского приложения Flowwow.

В новой версии личного кабинета предусмотрена механика сохранения секрета: для получаемых подарков скрыты их стоимость и название магазина. Имя отправителя раскрывается только по его желанию. Если адресант выбрал опцию «Сюрприз», то получатель не будет видеть в кабинете заказ или получать СМС до его завершения.

Для тех, у кого не установлено мобильное приложение, предусмотрено информирование через СМС. В сообщении содержится уникальная ссылка: перейдя по ней, получатель может ознакомиться с деталями заказа и самостоятельно заполнить или скорректировать данные для доставки.

