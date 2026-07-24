«Авито Работа» и Flowwow: россияне стали в два раза чаще искать работу флористом

Россияне в I полугодии 2026 г. на 92% чаще размещали резюме на позицию флориста по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средние зарплатные ожидания кандидатов составили 49,49 тыс. руб. в месяц. Это результаты исследования «Авито Работы» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чаще остальных работу с цветами искали россияне в возрасте 25–34 лет: количество их резюме на позицию флориста увеличилось в 2,4 раза (+141%). Специалисты старше 45 лет разместили в 2,3 раза больше резюме (+126%), а зумеры — почти в два раза больше, чем в 2025 г. (+93%).

«Рост интереса к профессии флориста отражает более широкий тренд на осознанный выбор карьерного трека. Для многих россиян сегодня важен не только уровень дохода, но и возможность заниматься делом, которое приносит удовлетворение и позволяет реализовать творческий потенциал. Это подтверждают и данные весеннего опроса «Авито Работы»: 52% работающих россиян готовы пройти переобучение ради интересной профессии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Цветочный бизнес обычно довольно компактный в плане штата. По данным весеннего опроса предпринимателей в этой сфере от Flowwow*, треть собственников работает в магазине в одиночку, особенно в первый год после запуска. Впрочем, как правило, там насчитывается от двух до пяти сотрудников — такой ответ выбрали 54% опрошенных. От 6 до 10 человек наняли 9% респондентов. Более 10 сотрудников есть только в 5,5% магазинов цветов. Чаще всего первым нанимают в магазин именно флориста. Также востребованы курьеры, администраторы, SMM-специалисты и маркетологи, а еще упаковщики заказов.

«Сегодня флористу недостаточно хорошо чувствовать цвет и владеть техникой сборки букетов. Современный специалист должен уметь выстраивать отношения с клиентом, следить за трендами, работать в высоком темпе — последнее особенно актуально в праздники, в том числе на гендерные, 1 Сентября и День матери. Все чаще в требования входит умение работать с маркетплейсами и онлайн-витринами: принимать и обрабатывать заказы, соблюдать стандарты площадок, отвечать на вопросы и обратную связь покупателей», — сказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

Самые высокие средние зарплатные предложения у флористов со сменным графиком** в Нижегородской области: они составили 52,32 тыс. руб. в месяц. Это может быть связано с развитием туризма и событийной инфраструктуры. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 49,09 тыс. руб. в месяц. Здесь на спрос влияют развитая цветочная розница, большое количество специализированных магазинов и сервисов доставки. Третью строчку заняла Новосибирская область — крупнейший деловой и логистический центр Сибири с развитой торговлей и сферой услуг. Среднее зарплатное предложение тут 45,62 тыс. руб. в месяц.

* Опрос владельцев бизнеса: маркетплейс цветов и подарков Flowwow интервьюировал 464 владельцев или управляющих цветочными магазинами. Исследование проводили весной 2026 г.

** Исследование зарплатных предложений: эксперты «Авито Работы» изучили вакансии флористов со сменным графиком за I полугодие 2026 г., сравнили их с аналогичным периодом 2025 г. и определили регионы с самыми высокими средними зарплатными предложениями. Они рассчитаны на основе зарплатных вилок, опубликованных работодателями в вакансиях при сменном графике. Фактический доход специалистов может отличаться в зависимости от опыта, количества заказов и отработанных часов, региональных коэффициентов и других факторов.