Экономика впечатлений: как изменились предпочтения россиян при выборе подарков на весенние праздники

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow проанализировали спрос на подарки в период февральских и мартовских праздников. Выяснилось, что россияне все чаще предпочитают дарить эмоции, время для себя и эстетичный гастрономический опыт. Интересно, что региональные различия ярко отражают культурные особенности и ритм жизни крупнейших городов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Петербург и Екатеринбург: инвестиции в отдых и красоту

В крупных урбанизированных центрах главным дефицитом становится время на отдых. Это напрямую влияет на подарочный этикет. Аналитика платежей отражает тренд на заботу о близких: в Ленинградской и Свердловской областях физические товары уступили место услугам.

По данным ЮMoney, с 1 февраля по 15 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти число онлайн-оплат спа-услуг выросло на 64% по сравнению с прошлым годом (средний чек увеличился на 7% и достиг 7,06 тыс. руб.). Екатеринбург показал более сдержанную, но уверенную динамику: рост оплат в спа-салонах составил 12% при среднем чеке 5,63 тыс. руб. (–4% год к году).

Тенденцию подтверждают и данные Flowwow: спрос на универсальный инструмент дарения — подарочные сертификаты — в обоих городах вырос в 1,5 раза год к году (средний чек составил 2,38 и 2,35 тыс. руб. соответственно).

Что касается классических товарных категорий, фокус сместился на парфюмерию и косметику. Платежные данные фиксируют рост числа таких покупок на 61% в Петербурге (средний чек — 1,86 тыс. руб.) и на 67% в Екатеринбурге (средний чек — 1,4 тыс. руб.).

Яркой деталью праздников стали сладкие дополнения: петербуржцы предпочитали пирожные (рост на 76% год к году, средний чек — 1,44 тыс. руб.), а уральцы — эффектные букеты из зефира (+44%, 2,49 тыс. руб.). Кроме того, в Екатеринбурге для создания праздничной атмосферы на 67% чаще, чем в прошлом году, заказывали наборы шаров (средний чек — 2,84 тыс. руб.).

Казань: ресторанный бум и романтика

Совершенно иная картина складывается в Татарстане. Если для Урала и Северо-Запада характерны уход и приватный отдых, то в Казани традиционно сильны паттерны совместного проведения времени вне дома.

Платежные данные «ЮMoney» показывают впечатляющую динамику в сегменте кафе и ресторанов: количество оплат онлайн-заказов и бронирований в местных гастрономических заведениях выросло в два раза. При этом средний чек немного снизился (на 5%, до 1,71 тыс. руб.), что может свидетельствовать о том, что казанцы стали чаще ходить в кафе и рестораны не только для масштабных застолий, но и ради легких праздничных бранчей или десертов.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

Флористика здесь не сдала позиций, но трансформировалась: число покупок цветов и сопутствующих товаров (включая сувениры) взлетело в 2,5 раза, а средний чек вырос на 27%, достигнув 5,72 тыс. руб. Аналитика Flowwow детализирует этот тренд: в Казани букеты активно дополняли капкейками (+72% год к году, средний чек — 1,54 тыс. руб.) и клубникой в шоколаде (+44%, 2,46 тыс. руб.).

Сибирь и юг: триумф эстетичной гастрономии

Новосибирск и Краснодар объединил неожиданный, но крайне «вкусный» паттерн. Здесь главным символом любви и признательности стали крафтовые десерты и выпечка.

В Новосибирске, по данным Flowwow, спросом пользовались торты ручной работы: их покупали на 60% чаще, чем в прошлом году (средний чек составил 3 тыс. руб.). Также популярны были подарочные сертификаты (+54% год к году, средний чек — 2,04 тыс. руб.) и клубника в шоколаде (+47%, 2,69 тыс. руб.).

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman Импортонезависимость

В южной столице покупатели отдавали предпочтение визуально эффектным сладостям. Продажи букетов из зефира подскочили на 70% год к году (средний чек — 2,35 тыс. руб.), капкейков — на 60% (1.46 тыс. руб.), а клубники в шоколаде — на 40% (2,56 тыс. руб.).

Аналитика «ЮMoney» подтверждает этот макротренд на кондитерские изделия: в целом по Краснодарскому краю количество покупок выпечки (круассанов, кексов, пирогов) выросло на 19%. Примечательно, что средний чек в этой категории снизился на 13%, составив 4,48 тыс. руб., что указывает на расширение ассортимента в сторону более доступных, но качественных авторских десертов.

Другие материалы рубрики

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

Онлайн-магазин одежды Lamoda уволил 1000 работников

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Гигантский ритейлер электроники бросил вызов «Яндексу» и «Кассиру». Теперь он продает билеты на концерты и мимикрирует под Wildberries

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/