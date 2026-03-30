Экономика впечатлений: как изменились предпочтения россиян при выборе подарков на весенние праздники

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow проанализировали спрос на подарки в период февральских и мартовских праздников. Выяснилось, что россияне все чаще предпочитают дарить эмоции, время для себя и эстетичный гастрономический опыт. Интересно, что региональные различия ярко отражают культурные особенности и ритм жизни крупнейших городов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Петербург и Екатеринбург: инвестиции в отдых и красоту

В крупных урбанизированных центрах главным дефицитом становится время на отдых. Это напрямую влияет на подарочный этикет. Аналитика платежей отражает тренд на заботу о близких: в Ленинградской и Свердловской областях физические товары уступили место услугам.

По данным ЮMoney, с 1 февраля по 15 марта в Санкт-Петербурге и Ленобласти число онлайн-оплат спа-услуг выросло на 64% по сравнению с прошлым годом (средний чек увеличился на 7% и достиг 7,06 тыс. руб.). Екатеринбург показал более сдержанную, но уверенную динамику: рост оплат в спа-салонах составил 12% при среднем чеке 5,63 тыс. руб. (–4% год к году).

Тенденцию подтверждают и данные Flowwow: спрос на универсальный инструмент дарения — подарочные сертификаты — в обоих городах вырос в 1,5 раза год к году (средний чек составил 2,38 и 2,35 тыс. руб. соответственно).

Что касается классических товарных категорий, фокус сместился на парфюмерию и косметику. Платежные данные фиксируют рост числа таких покупок на 61% в Петербурге (средний чек — 1,86 тыс. руб.) и на 67% в Екатеринбурге (средний чек — 1,4 тыс. руб.).

Яркой деталью праздников стали сладкие дополнения: петербуржцы предпочитали пирожные (рост на 76% год к году, средний чек — 1,44 тыс. руб.), а уральцы — эффектные букеты из зефира (+44%, 2,49 тыс. руб.). Кроме того, в Екатеринбурге для создания праздничной атмосферы на 67% чаще, чем в прошлом году, заказывали наборы шаров (средний чек — 2,84 тыс. руб.).

Казань: ресторанный бум и романтика

Совершенно иная картина складывается в Татарстане. Если для Урала и Северо-Запада характерны уход и приватный отдых, то в Казани традиционно сильны паттерны совместного проведения времени вне дома.

Платежные данные «ЮMoney» показывают впечатляющую динамику в сегменте кафе и ресторанов: количество оплат онлайн-заказов и бронирований в местных гастрономических заведениях выросло в два раза. При этом средний чек немного снизился (на 5%, до 1,71 тыс. руб.), что может свидетельствовать о том, что казанцы стали чаще ходить в кафе и рестораны не только для масштабных застолий, но и ради легких праздничных бранчей или десертов.

Флористика здесь не сдала позиций, но трансформировалась: число покупок цветов и сопутствующих товаров (включая сувениры) взлетело в 2,5 раза, а средний чек вырос на 27%, достигнув 5,72 тыс. руб. Аналитика Flowwow детализирует этот тренд: в Казани букеты активно дополняли капкейками (+72% год к году, средний чек — 1,54 тыс. руб.) и клубникой в шоколаде (+44%, 2,46 тыс. руб.).

Сибирь и юг: триумф эстетичной гастрономии

Новосибирск и Краснодар объединил неожиданный, но крайне «вкусный» паттерн. Здесь главным символом любви и признательности стали крафтовые десерты и выпечка.

В Новосибирске, по данным Flowwow, спросом пользовались торты ручной работы: их покупали на 60% чаще, чем в прошлом году (средний чек составил 3 тыс. руб.). Также популярны были подарочные сертификаты (+54% год к году, средний чек — 2,04 тыс. руб.) и клубника в шоколаде (+47%, 2,69 тыс. руб.).

В южной столице покупатели отдавали предпочтение визуально эффектным сладостям. Продажи букетов из зефира подскочили на 70% год к году (средний чек — 2,35 тыс. руб.), капкейков — на 60% (1.46 тыс. руб.), а клубники в шоколаде — на 40% (2,56 тыс. руб.).

Аналитика «ЮMoney» подтверждает этот макротренд на кондитерские изделия: в целом по Краснодарскому краю количество покупок выпечки (круассанов, кексов, пирогов) выросло на 19%. Примечательно, что средний чек в этой категории снизился на 13%, составив 4,48 тыс. руб., что указывает на расширение ассортимента в сторону более доступных, но качественных авторских десертов.